奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

▲花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025秋季台北國際常青田徑錦標賽於114年11月15至16日在台北田徑場盛大登場，本屆共 53支隊伍、580名選手參賽，更匯集香港、新加坡、日本、韓國及南非等國好手同場較勁，讓賽事競爭更為激烈。花蓮代表隊由「花蓮常青田徑協會」與「花蓮縣原住民田徑運動協會」聯手出擊，在強敵環伺下仍展現堅強實力，為花蓮贏得亮眼成績。

花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌，表現十分出色，更有多名選手於本屆賽事中刷新紀錄，成為場上的焦點。其中，吳春花於鐵餅90歲組，以及陳淑賢於1500 公尺55歲組，雙雙破大會及全國紀錄，展現驚人穩定度與耐力。此外， 4×100公尺接力女子65歲組由黃惠津、林園汎、陳淑華、杜菊花組成，成功打破大會及全國紀錄；4×400公尺混合接力24歲組則由洪敬諺、林巧惠、張恩及林巧玲攜手完成，同樣締造大會與全國紀錄，為賽事增添亮點。

在團體總錦標部分，花蓮團隊也繳出令人滿意的成績。「花蓮常青田徑協會」獲得男子組第5名、女子組第2名；「花蓮縣原住民田徑運動協會」則拿下男子組第6名、女子組第4名，充分展現花蓮長青田徑運動的整體實力。

▲200公尺50歲組，花蓮縣原住民田徑運動協會賴昕茹（中）、柯雨彤（右2）。

縣長徐榛蔚表示，花蓮長青選手以堅定毅力與持續訓練，證明運動不受年齡限制，只要保持熱情與持續鍛鍊，皆能在賽場上綻放光芒。縣府將持續鼓勵更多民眾投入規律運動行列，讓運動成為花蓮邁向健康永續的重要力量。

