　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

▲▼花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025秋季台北國際常青田徑錦標賽於114年11月15至16日在台北田徑場盛大登場，本屆共 53支隊伍、580名選手參賽，更匯集香港、新加坡、日本、韓國及南非等國好手同場較勁，讓賽事競爭更為激烈。花蓮代表隊由「花蓮常青田徑協會」與「花蓮縣原住民田徑運動協會」聯手出擊，在強敵環伺下仍展現堅強實力，為花蓮贏得亮眼成績。

▲▼花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌，表現十分出色，更有多名選手於本屆賽事中刷新紀錄，成為場上的焦點。其中，吳春花於鐵餅90歲組，以及陳淑賢於1500 公尺55歲組，雙雙破大會及全國紀錄，展現驚人穩定度與耐力。此外， 4×100公尺接力女子65歲組由黃惠津、林園汎、陳淑華、杜菊花組成，成功打破大會及全國紀錄；4×400公尺混合接力24歲組則由洪敬諺、林巧惠、張恩及林巧玲攜手完成，同樣締造大會與全國紀錄，為賽事增添亮點。

▲▼花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在團體總錦標部分，花蓮團隊也繳出令人滿意的成績。「花蓮常青田徑協會」獲得男子組第5名、女子組第2名；「花蓮縣原住民田徑運動協會」則拿下男子組第6名、女子組第4名，充分展現花蓮長青田徑運動的整體實力。

▲▼花蓮代表隊此次總計奪下59金、24銀、21銅，共104面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲200公尺50歲組，花蓮縣原住民田徑運動協會賴昕茹（中）、柯雨彤（右2）。

縣長徐榛蔚表示，花蓮長青選手以堅定毅力與持續訓練，證明運動不受年齡限制，只要保持熱情與持續鍛鍊，皆能在賽場上綻放光芒。縣府將持續鼓勵更多民眾投入規律運動行列，讓運動成為花蓮邁向健康永續的重要力量。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷下探14度時間曝　東北季風將報到
獲准安樂死　澳25歲女罹罕病折磨：高興到哭了
天公爐前引爆！88歲翁背景曝光　會自製簡易炸藥
KK園區多棟建築炸毀！　震撼畫面曝
台鐵列車遭噴大面積塗鴉！　惡劣畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

新樓醫院160週年盛大感恩餐會　160桌、1600人齊聚迎向永續願景

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

2025法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福同步開放全球連線

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名再送好禮

新北雙溪區召開里長聯繫會報　瑞芳警聯手基檢宣導反毒防詐

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

新樓醫院160週年盛大感恩餐會　160桌、1600人齊聚迎向永續願景

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

2025法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福同步開放全球連線

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名再送好禮

新北雙溪區召開里長聯繫會報　瑞芳警聯手基檢宣導反毒防詐

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　10大寵物遊具超萌搶先亮相

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

速食店炸雞優惠整理包　繼光香香雞買1送1、德克士+10元多1件

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

惡劣！台中3年揪118黑心工廠偷排毒廢水　開罰近千萬

老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

金智媛賣萌嘟嘟唇超甜嫩！好氣色秘訣隱藏在畫報中

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

地方熱門新聞

台南東和里寵物友善公園啟用！免費疫苗、身分證開通還送雞腿

法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福全球連線

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

雙溪召開里長聯繫會報　瑞芳警宣導反毒防詐

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒27車62人徹夜搶救

新樓醫院160週年盛大感恩餐會160桌、1600人齊聚迎向永續願景

桃園楊梅仙草嘉年華　酷洛米主題裝置藝術全攻略

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

更多熱門

相關新聞

花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌勇奪37金

花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌勇奪37金

114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會15日上午在小巨蛋運動場盛大舉行開幕典禮，由花蓮縣長徐榛蔚主持。縣運各項賽事於11月初陸續登場，截至目前為止，花蓮市代表隊已斬獲84面獎牌，包含37金、22銀、25銅，不僅表現亮眼，更暫居全縣之冠。

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！奪1銀11銅13佳作創佳績

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！奪1銀11銅13佳作創佳績

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

嘉藥38人考取社工師！應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

關鍵字：

獎牌國際長青田徑賽佳績刷新全國紀錄

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

斷崖式降溫！　變天時間曝

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

曾國城瘦成一道閃電

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面