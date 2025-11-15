花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌37金成績亮眼

▲▼花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會在小巨蛋運動場盛大舉行開幕典禮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會15日上午在小巨蛋運動場盛大舉行開幕典禮，由花蓮縣長徐榛蔚主持。縣運各項賽事於11月初陸續登場，截至目前為止，花蓮市代表隊已斬獲84面獎牌，包含37金、22銀、25銅，不僅表現亮眼，更暫居全縣之冠。

花蓮市代表隊由主任秘書翁美華率隊出席，市長魏嘉彥也在台上向進場的花蓮市選手揮手致意，並給予熱情鼓勵。

花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮市代表隊去年在縣運大放異彩，團體與個人項目共奪下205面獎牌，今年的各項競賽已陸續進行中，獎牌數仍在不斷增加。他期盼選手們延續氣勢、保持實力，在場上盡情發揮，為自己、為學校、也為花蓮市再添佳績，同時挑戰突破去年的紀錄。

▲花蓮市代表隊目前斬獲84面獎牌，其中包含37面金，不僅表現亮眼更暫居全縣之冠。



今年花蓮市代表隊共有697名選手參賽，涵蓋田徑、游泳、跆拳道、槌球、空手道、足球、籃球、排球、網球、軟式網球、棒球、桌球、拔河、羽球、射箭等15項運動賽事。市公所表示，將持續支持基層運動，與學校共同推動運動扎根，培育更多優秀選手，帶動城市的運動風氣。

