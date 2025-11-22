踏進邱議瑩地盤拔樁！林岱樺今旗山造勢　誓言延續岡山3萬人氣勢

▲民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今日下午前進大旗美地區舉辦造勢。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

有志參選2026高雄市長的綠委林岱樺，規劃3場「三山造勢」，本月初於岡山舉辦首場造勢獲3萬人到場支持，今（22)日下午她將挺進大旗美區，踏進對手邱議瑩本命區拔樁，誓言要延續岡山3萬人氣勢。

林岱樺11月1日在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，展現基層穩定實力，主辦單位宣稱現場湧入3萬人。這場晚會被台灣民意基金會董事長游盈隆評價為近兩年高雄最成功的造勢，他認為林岱樺當晚聲淚俱下，將冤屈訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

▲林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行，現場湧入三萬人。（資料圖／記者陳宏瑞攝）



延續3萬人次震撼場面盛況，林岱樺今日將於旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長 旗山場造勢」，活動下午3點開放入場、4點開始，將宣告其政見、在地改革願景，以其強大在地基層實力號召民眾參與。

林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

林岱樺強調，她過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她也懇切號召市民用行動支持改革，邀請民眾前往旗山公共體育場共襄盛舉。