百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

▲大成國中新任家長會長陳松鉉長年投身公益，用行動支持教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大成國中家長會近期完成改選，新任家長會長由長年投身公益、在在地社區早已是熟面孔的陳松鉉接任，他以日常「做就對了」的行動力聞名，從偏鄉物資捐助到公益餐盒發送，處處都有他奔走的身影，默默累積各界肯定，也用暖度換來扎實的人心支持。

接下重任後，陳松鉉以「凝聚愛心、共創未來」作為起點，迅速連結社區與地方資源，號召超過百名企業家、志工及專業人士加入家長會顧問團，打造出堪稱全市少見的堅強陣容。這群顧問將協助校方推展教育、支持活動與計畫，共同為學生營造更友善、更有溫度的校園環境。

大成國中自創校以來，就是台南教育史的一段重要篇章——作為台南市第一所市立初級中學，經過多年歲月淬鍊，累積深厚文化底蘊與教育成果。近年更獲教育部「品德教育特色績優學校」、「友善校園卓越優質學校」、以及「教學卓越銀質獎」等多項國家級肯定，展現學校持續耕耘的力量。

校長陳毓珺表示，教育從不是單打獨鬥，「有了家長會這樣堅強的後盾，學校在推動教育、關懷學生的道路上，能走得更穩，也更有力量。」

這次家長會改選不只是人事更迭，而是一段信唸的交接。從社區延伸到校園，陳松鉉以行動詮釋「愛的教育」的真實樣貌，也讓人再次看見——教育的核心，是在知識之外，仍能彼此支持、共同前行的那份責任與溫度。