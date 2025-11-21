　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

▲大成國中新任家長會長陳松鉉長年投身公益，用行動支持教育。（記者林東良翻攝，下同）

▲大成國中新任家長會長陳松鉉長年投身公益，用行動支持教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大成國中家長會近期完成改選，新任家長會長由長年投身公益、在在地社區早已是熟面孔的陳松鉉接任，他以日常「做就對了」的行動力聞名，從偏鄉物資捐助到公益餐盒發送，處處都有他奔走的身影，默默累積各界肯定，也用暖度換來扎實的人心支持。

接下重任後，陳松鉉以「凝聚愛心、共創未來」作為起點，迅速連結社區與地方資源，號召超過百名企業家、志工及專業人士加入家長會顧問團，打造出堪稱全市少見的堅強陣容。這群顧問將協助校方推展教育、支持活動與計畫，共同為學生營造更友善、更有溫度的校園環境。

大成國中自創校以來，就是台南教育史的一段重要篇章——作為台南市第一所市立初級中學，經過多年歲月淬鍊，累積深厚文化底蘊與教育成果。近年更獲教育部「品德教育特色績優學校」、「友善校園卓越優質學校」、以及「教學卓越銀質獎」等多項國家級肯定，展現學校持續耕耘的力量。

▲大成國中新任家長會長陳松鉉長年投身公益，用行動支持教育。（記者林東良翻攝，下同）

校長陳毓珺表示，教育從不是單打獨鬥，「有了家長會這樣堅強的後盾，學校在推動教育、關懷學生的道路上，能走得更穩，也更有力量。」

這次家長會改選不只是人事更迭，而是一段信唸的交接。從社區延伸到校園，陳松鉉以行動詮釋「愛的教育」的真實樣貌，也讓人再次看見——教育的核心，是在知識之外，仍能彼此支持、共同前行的那份責任與溫度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄市政府宣布提告陳菁徽！
快訊／國1死亡車禍！男拋飛邊坡慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

慈護宮圓醮放水燈遶境民俗活動　桃園警規劃交通疏導

買甜甜圈不到千元　印尼新住民成「外籍專屬抽」首位大獎得主

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工　完工先解決六成風險

AI還抓黑煙！屏東環保局開出全國首張科技罰單

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

慈護宮圓醮放水燈遶境民俗活動　桃園警規劃交通疏導

買甜甜圈不到千元　印尼新住民成「外籍專屬抽」首位大獎得主

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工　完工先解決六成風險

AI還抓黑煙！屏東環保局開出全國首張科技罰單

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

「7條通透金句」必收藏！別怕失去任何人，就像他們都不怕失去你一樣

GD珠寶愛牌聖誕擺飾吸睛　優雅杯盤萬元入手

高雄市政府要告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」：惡質抹黑

文化若不去殖民何來國際連結？　台灣應以原住民族文化重寫國家敘事

陳美鳳辦卡「拿手機桌布刷臉」　下秒差點脫口罩：少根筋

快訊／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死　駕駛受困送醫

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

台62陷阱壓過像砲彈　汽車達人慘中招

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為許助選

龜仔港雞場協調會百名里民到場業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

陳亭妃公佈初選形象片後照鏡映出27年不變的步伐

南向布局大突破！高雄首創直航菲律賓

慈護宮水燈繞境今晚登場　市區交通疏導提醒

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

百人顧問團超壯陣！大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲

更多熱門

相關新聞

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

新北市政府今（9日）舉辦「2025學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」並發表全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等疑問。新北市長侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長會長們與新北市一同關心孩子的成長。

聖誕老人變蜘蛛人　家長會長驚喜送禮

聖誕老人變蜘蛛人　家長會長驚喜送禮

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

地方企業捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

地方企業捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

台南市訂定全國首案學校家長會長排黑條款提升形象

台南市訂定全國首案學校家長會長排黑條款提升形象

關鍵字：

大成國家長會長陳松鉉熱心公益

讀者迴響

熱門新聞

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面