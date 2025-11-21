與谷立言喝清酒、送日駐台代表陳紹　潘孟安：台美日的民主情誼

▲總統府秘書長潘孟安與日本駐台代表片山和之喝青山蘋果汁，並致贈陳年紹興。（圖／取自潘孟安臉書）



記者陳家祥／台北報導

日本首相高市早苗日前在眾議院答詢時稱，若台灣有事日本將可能行使集體自衛權，該談話引來中國不滿，一路延燒至今，中方更進一步對日實施經濟制裁。總統府秘書長潘孟安先與AIT處長谷立言會面喝清酒，接著和日本駐台代表片山和之洽公並致贈陳年紹興酒，展現台日好交情；他受訪說，今（21日）說，這展現台美日的民主情誼，這也是民主國家共同的默契。

潘孟安說，昨天晚上跟AIT處長谷立言有一場餐會，他一見面就問我，他想請我喝日本清酒，那也很充分、很熱情的展現，也充分展現了台灣、美國、日本民主的情誼，而且深厚不移、堅定不移的情感，這也是民主國家共同的默契。

潘孟安提到，今天早上，日本駐台代表片山和之代表特別來跟他洽談一些公務，他特別用了日本的青森蘋果汁來招待代表，同時也送了台灣埔里的陳年紹興酒送給他，象徵台日兩國甜甜蜜蜜、越久越陳這樣的情感，大家都要一起加油。

▲AIT處長谷立言與總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵會面，並舉杯「日本清酒」，聲援日本遭中國經濟制裁一事。（圖／翻攝自Facebook／AIT）