吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

社會 社會焦點 保障人權

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖總統府管制區　大批警員制伏他嗆：我皇太子

記者邱中岳／台北報導

總統府在18日迎接吐瓦魯總理夫婦來台，在18日前往總統府與總統賴清德會面，北市警局中正一分局也針對凱達格蘭大道、重慶南路一段周邊管制，但是卻發生一名駕駛企圖衝撞管制區，大批警力上前制止，男子當場大喊自己是皇太子，並且還表示有權利操控總統府以及五院，但對於衝撞警衛區並沒有其他明確訴求。

警方調查，62歲的陳姓男子，在18日上午10時許，行經北市重慶南路、貴陽街口，因為當時吐瓦魯總理夫婦來台，所以當時針對周邊有進行管制，陳卻直接想衝進管制區，當場被現場大批警力制止。

▲▼無照男子衝撞總統府管制區，大批警力上前制止。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲無照男子衝撞總統府管制區，大批警力上前制止。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻將陳姓男子拉下車，並直接帶回派出所進行偵訊，但是陳姓男子卻語無倫次，不斷告知警方他是皇太子，也還有權利操控五院、總統府等單位，但是對於衝撞，卻沒有表達明確訴求。

警方事後也將陳姓男子送往台大醫院救治，也進行實施酒測值為0，又查其為無照駕駛且不服員警指揮，本分局依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款及第60條第2項2第1款告發，並移置保管該車輛。

另外陳姓男駕駛在警員依法執行職務時，以顯然不當之行動相加，本分局依社會秩序維護法第85條第1項函請台北地方法院簡易庭偵辦。

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝
台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手
耳鼻喉科將改名！　衛福部：還是可以看感冒
LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

