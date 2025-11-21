替代役從從容容逃兵真相曝！十軍團認疏失：安檢哨兵只認證沒認人

▲李姓替代役新兵涉嫌竊走軍中私車，逃回台北老家。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

替代役270梯次26歲李性役男昨天（20日）前往成功嶺報到，疑因不適應軍中環境，涉嫌偷竊成功嶺內1名連長的車鑰匙，並拿出車上軍車證通過安檢站哨人員，將連長私車開出營區逃回台北家。針對偷車部分，內政部替代役訓練中心指出，已交由警方偵辦，後續將依竊盜罪嫌移送台中地檢署；有關李男闖出營區部分，十軍團坦承有疏失，表示將加強門禁管制。

據查，李男昨日下午2時許前往成功嶺報到，同日晚間9時許，部隊進行裝備發放、資料填寫時，李男聲稱要上廁所，幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，不過其他替代役男出來後，唯獨未見李男出現，李男疑似透過翻出窗戶逃出營區，開車返回台北老家。

替代役訓練中心指出，李男為替代役，不具備現役軍人身份，適用一般刑罰，有關其涉嫌偷竊營區車輛，全案已通報警方，後續將依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

烏日警方說，昨日接獲成功嶺官兵報案停放營區內自小客車遭竊，經調閱相關資料，目前已鎖定涉嫌人。遭竊車輛目前於北部尋獲，本分局將通知涉案人到案說明並移送偵辦。

此外，李男為何能夠直接將車開出成功嶺營區？原來李男直接將營內1名連長的車鑰匙偷走，開車抵達營區大門時，向站哨衛兵出示擺放車內的軍車證，哨兵「認證未認人」，直接放行。

對此，十軍團坦承有疏漏，針對李男偽冒軍人身份，將由憲兵隊偵辦；李男擅離營區部分，將加強化門禁管理。