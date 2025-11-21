台美達成共識！　金融時報：台灣估投資4000億美元換關稅優惠

▲ 川普4月宣布對等關稅時台灣稅率達32%。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國科會主委吳誠文接受英國《金融時報》專訪表示，美國不會對台灣半導體產業祭出「懲罰性」關稅，台美雙方已達成共識，台灣將協助美國發展晶片產業，換取關稅優惠待遇。消息人士透露，台美關稅協議預計近期公布，台灣承諾對美投資金額約達4000億美元。

吳誠文指出，「他們知道懲罰台灣並不符合美方利益」，並稱台北與華府已達成共識，將支援美國晶片產業發展。一名美國官員披露，這項雙邊協議的投資承諾規模「介於日本與南韓之間」，代表投資金額約4000億美元（約新台幣12.5兆）。

川普政府目前對台灣商品課徵20%關稅，雖較最初宣布的32%有所下降，仍比日韓高出5%。半導體產品則暫時獲得豁免，但美方正進行232條款國安審查，可能將關稅範圍擴及晶片製造設備、零組件及相關電子產品。

貿易談判過程中，台灣主動提出分享科學園區建設經驗。吳誠文形容台灣的科學園區模式「獨一無二」，涵蓋晶片製造技術、園區營運管理、企業招商引資，以及產學研究整合等面向，「沒有其他國家做到我們所做的。」

台灣科學園區提供廠商優惠地價、完善基礎建設，並簡化行政流程，協助業者取得執照、人才招募及稅務優惠，形成高效率的產業生態圈。相較之下，美國投資者往往需要自行開發土地，導致製造時程延宕。

台積電（TSMC）此前已承諾在亞利桑那州投資1650億美元，建設晶片廠及研發中心。2名知情人士透露，這筆投資將納入台灣對美投資總額計算。

吳誠文提到，台積電多數美國客戶業務遍布全球，「將晶片先運到美國再運往世界各地並不合理。」對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出台美晶片製造「五五分」的建議，台灣已明確拒絕。吳誠文強調，台灣將把尖端研發技術保留在本土，絕不允許產業被「掏空」。

他警告，「若將研發轉移至海外，對我們來說相當危險」，「新式武器與國防系統都仰賴先進晶片」，不過政府也正推動經濟多元化，聚焦無人機、機器人及醫療科技等領域，降低對半導體的過度依賴，「我們需要找到第二面『矽盾』，我不認為我們能維持這個地位5到10年以上。」