國光客運一年還10億貸款「資金周轉卡關」　盼銀行展延還款

▲國光客運因資金調度問題，今年第三度欠薪。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運昨(20日)因資金調度問題欠薪，薪水僅發一半，差額今天補足，不過已今年第3次欠薪，遭公路局開罰9萬元，評估停駛1到2路線警告。國光客運表示，因疫情期間向銀行貸款金額龐大，目前為還本還息高峰期，這一年已還約10億元，影響資金周轉，將與銀行團協商拉長還款期限，盼營運步入正軌。

國光客運財務面臨嚴峻挑戰，積欠銀行團債務仍高達20多億元，雖8月底和9月初停駛南部路線14條改善虧損，昨三度發生欠薪爭議，僅發放一半薪資，今則全面補足差額。

國光客運坦言，過去在疫情期間，國光客運向銀行貸款不少金額度過低谷，現在正逢還本還息高峰期，這一年來還了10億元左右，因還款金額龐大，也導致資金周轉不容易；雖南部路線停駛後每月減少約1千萬元的虧損，但整體資金運用上還需要一些時間調整。

有員工在社群爆料，指國光客運積欠很多廠商款項，輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都沒錢買，停駛路線的員工資遣費也還沒發放，政府運價津貼也延遲發放。國光客運表示，目前國光客運營收已可以打平，但因攤還之前貸款本金和利息，影響資金運用，相關資金缺口都在列管中，若銀行還款金額沒這麼多，就可以處理這些缺口。

國光客運指出，政府對運價補貼部分，公路局已建立補貼款項預撥制度，這個月跑完，下個月就會撥款，但縣市政府部分撥款機制還在協商中，部分縣市一年分兩期撥付，等同每半年才能申請一次，申請後還要審議，往往最長要9個月或10個月才能撥款，業者只能向銀行貸款墊錢，盼未來縣市政府撥款能更即時。

國光客運強調，目前國光客運已經與銀行團協商，希望把本金還款時間拉長一點，讓資金運用有裕度，在結合路線調整改善，並調升營運合理成本，搭配相關改善措施，相信國光客運將可重新步入正軌，對社會大眾、銀行團和政府是三贏，盼能獲支持。

由於南部已停駛14條路線，國光客運也不排除再評估其他路線停駛，國光客運表示，路線的調整是持續在思考的事情，未來若有需要，適當時間將會向主管機關提出申請。