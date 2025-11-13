「轉戰1行業」36歲怕太老　一票中年人不後悔！師傅曝月收30萬

▲36歲男想轉行當水電學徒。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

俗話說，擁有一技之長就不怕失業！一名網友在傳產打滾16年，如今想轉行當水電學徒，卻擔心太晚。文章一出，過來人力挺「不會太晚，水電、木工都缺爆」，有人41歲、45歲轉職也不後悔。還有師傅分享靠修漏水月入30萬，勉勵大家「肯吃苦就不怕沒錢賺」，讓網友點頭回應，「一技在手不怕沒飯吃」。

一名網友在Threads求問，他在傳產做了16年之久，今年36歲將邁入中年，動念想轉換跑道，「轉戰水電當學徒會太晚嗎？」

文章曝光後，一票過來人直呼，「不會，我41歲在職訓局，準備往水電界發展，一起努力加油」、「45歲傳產主管轉職水電材料行送貨司機第六年，水電很缺工，而且會愈來愈缺」、「我做傳產20年，38歲轉木工，目前已經3年多沒有後悔」、「不會，水電做到50多歲師傅都一堆，而且缺到不行」、「不會晚！水電、泥作、油漆、電焊、裝潢、木工缺到一個飛天」。

最近一名水電師傅在Dcard分享，他專門做舊屋整修水電工作，主要處理漏水，坦言「這個是很髒的工作，沒什麼人要做」，但靠著客人一個一個介紹，其實月收入非常可觀，「輕鬆一點一個月20萬，拚一點能一個月30萬」，直言家裡環境不好、書讀不好的人別氣餒，其實還是有高薪的工作，就看自己願不願意吃苦。

其他網友佩服回應，「這是一技之長的工作，不愁吃穿」、「非常敬佩靠自己打天下的人」、「我覺得抓漏師傅厲害的根本神人，多付點錢我都甘願」、「真的很多付出勞力都能有好薪水，男友在家裡做傳產畜牧，淡季還有別的斜槓，又忙又累年收有200萬以上...但要我去做我也不要」。