生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國光客運3度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運）

▲國光客運因資金調度問題，10月薪資昨僅發一半。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國光客運今年8月底和9月初陸續停駛南部14條路線後，本月又傳出欠薪，薪水只發一半，財務再度亮紅燈，這已是今年國光客運第3度傳出拖欠員工薪資。國光客運今(21日)表示，原定10月獎金於昨日發放，因資金調度作業不及導致延遲，今天將會把差額全數補足。

有任職逾10年的國光客運員工在社群爆料，國光客運11月發薪日僅先匯「一半薪水」，卻未對外說明。員工更透露，國光客運欠很多廠商款項，輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都出現資金缺口，南部停駛後的員工資遣費也還發放，勞保扣款卻沒繳勞保費，政府運價津貼也延遲發放。

國光客運表示，國光客運自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定，感謝各主管機關戮力協助及民眾的支持。

國光客運指出，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並今日11月21日將會把差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，國光客運定會繼續努力經營。

針對傳出車輛維保、離退作業等資金缺口，國光客運表示，國光已列管，並分期逐步改善中；另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，值此國光客運轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻各項制度及永續經營。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國光客運欠薪財務危機停駛獎金薪水

