Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

▲好市多Costco。（圖／記者許權毅攝）



記者張靖榕／綜合報導

美式連鎖賣場好市多（Costco）除了大眾熟知的倉儲型門市外，其實還有一般會員大多沒去過的「秘密商店」。在美國阿拉斯加，就有一家專賣家具與家電的特殊門市，是專為企業客戶設立的「商業中心」（Business Center），主要面對客群是中小企業，但一般會員也能進入，被視為好市多下一階段成長的關鍵動能。

綜合外電報導，這家位於阿拉斯加的家具與家電專店不同於傳統的倉儲賣場，顧客無法在現場直接購買商品。好市多房地產開發總監蕾思莉（Christine Lasley）解釋，該門市的設計目的在於讓會員能親眼看見實體商品，並透過線上平台下單，由倉庫出貨並配送到府。她表示，「這樣做是為了滿足我們會員的需求，提供更彈性的消費體驗。」

倉儲賣場仍是好市多營運的核心，很少人注意到的「商業中心」正快速崛起。這類型門市主要針對中小企業、餐飲業者、辦公室與零售商等大量採購客戶而設計，不過一般會員也能自由進入選購。與一般賣場相比，商業中心不販售衣物、書籍或珠寶等家用商品，而是專注提供餐廳用具、清潔用品及辦公家具等實用物資，商品包裝更大、數量更多、價格更具批發優勢。

截至2025年，美國全境已有約25家商業中心據點，遍布洛杉磯、鳳凰城、達拉斯與邁阿密等主要都會區。多數情況下，好市多在業務擴張或搬遷後，原有倉庫不會閒置，而是改造為商務型門市，以提升資源利用效率並拓展新客群。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在第四季財報會議中指出，商業中心是公司未來成長的重要引擎。目前加拿大已有6家商業中心據點，未來將加速擴張，不僅在加拿大與美國市場，甚至國際市場也具備龐大潛力。他強調，這些商務型門市將成為好市多下一波營收成長的關鍵推手。