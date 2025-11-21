退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

記者黃翊婷／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國強烈不滿，不僅發出禁止赴日旅遊公告，還祭出軍演、停止進口水產品等手段反制。不過，在社群軟體小紅書上仍有部分中國網友曬出入境日本的照片，聲稱「絲滑入境日本」、「現實生活根本沒啥影響」。

▲近期中日關係因外交爭端而越發緊張，北京當局建議民眾避免前往日本，導致大量機票被取消。（示意圖／路透）

中國政府14日起呼籲公民暫勿赴日旅遊，大批赴日團體行程與機票取消，飛往日本的機票取消將近50萬張。有經濟學者則預估，這項措施對日本造成的旅遊損失，可能高達1兆7900億日圓（約新台幣3594億元）。

▲小紅書上仍有網友發布入境日本的文章。（圖／翻攝自小紅書）

不過，在社群軟體小紅書上實際搜尋日本、日本入境等關鍵字，仍可以看到部分中國、香港網友分享入境日本的文章，「絲滑（流暢的意思）入境日本了，安全抵達，來的時候在浦東機場遇到大爺大媽旅遊團，現實生活根本沒啥影響啊」、「人已在日本，安全出關，明顯感覺飛機上很多空位，人員減少」。

其他中國網友們反應不一，有人留言酸諷赴日的人，「越說不讓去越去，到時候打仗了，給你扣那兒就好了」、「到時候就哭著找大使館說我是中國人」，甚至有人懷疑這些PO文聲稱入境日本的人，都是刻意帶風向的；但也有網友表明自己還是會依照原計畫前往日本，並詢問已經赴日的人過海關是否有遭到刁難。