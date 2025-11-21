　
國際

退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

記者黃翊婷／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國強烈不滿，不僅發出禁止赴日旅遊公告，還祭出軍演、停止進口水產品等手段反制。不過，在社群軟體小紅書上仍有部分中國網友曬出入境日本的照片，聲稱「絲滑入境日本」、「現實生活根本沒啥影響」。

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

▲近期中日關係因外交爭端而越發緊張，北京當局建議民眾避免前往日本，導致大量機票被取消。（示意圖／路透）

中國政府14日起呼籲公民暫勿赴日旅遊，大批赴日團體行程與機票取消，飛往日本的機票取消將近50萬張。有經濟學者則預估，這項措施對日本造成的旅遊損失，可能高達1兆7900億日圓（約新台幣3594億元）。

中國網友PO文分享入境日本。（圖／翻攝自小紅書）

▲小紅書上仍有網友發布入境日本的文章。（圖／翻攝自小紅書）

不過，在社群軟體小紅書上實際搜尋日本、日本入境等關鍵字，仍可以看到部分中國、香港網友分享入境日本的文章，「絲滑（流暢的意思）入境日本了，安全抵達，來的時候在浦東機場遇到大爺大媽旅遊團，現實生活根本沒啥影響啊」、「人已在日本，安全出關，明顯感覺飛機上很多空位，人員減少」。

其他中國網友們反應不一，有人留言酸諷赴日的人，「越說不讓去越去，到時候打仗了，給你扣那兒就好了」、「到時候就哭著找大使館說我是中國人」，甚至有人懷疑這些PO文聲稱入境日本的人，都是刻意帶風向的；但也有網友表明自己還是會依照原計畫前往日本，並詢問已經赴日的人過海關是否有遭到刁難。

11/18 全台詐欺最新數據

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售
台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴
研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中
美國務院主動挺日本　重申反對以武力改變台海現狀
鴻海今晨宣布合作OpenAI　打造美國新一代AI基礎設施
被盧秀燕批「白目」封殺　賓賓哥直播回嗆
砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓死陸師

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

印度版羅浮宮劫案！　30分鐘搬走2.5億現金

巴西COP30展館大火！　全場急逃談判中斷

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.72%

