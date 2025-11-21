　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

▲▼世界糖尿病日,動吃動完膳舞,桂格完膳。（圖／取自官網）

▲桂格完膳推出「#動吃動完膳舞」，鼓勵民眾審視健康，一起動起來！（圖／取自官網）

生活中心／綜合報導

每年11月14日是「世界糖尿病日」，提醒我們重新審視糖與健康的關係，根據衛福部國民健康署的統計，20歲以上國人的糖尿病盛行率為12.8%，換句話說，平均每10個成人中就有超過1位罹患糖尿病，而更多人正處於「糖前期」風險中，但糖尿病並不等於生活從此受限，只要掌握正確的管理方式，飲食、活動與生活習慣稍作調整，依然能過著自在、有餘裕的日常，主動守護身體，也重新掌握生活的主導權。

在這個象徵意義深遠的日子裡，三位在社群上個性鮮明的創作者志明、火姐與小Q學姐接連拍攝「#動吃動完膳舞」，用舞蹈動作接力，傳遞「不被糖控制」的健康信念，這支舞蹈不強調技巧，不追求華麗，而是希望用輕鬆、真實的生活動作，讓更多人願意在飯後動一點、身體輕鬆一點、健康也再前進一點。

▲▼世界糖尿病日,動吃動完膳舞,桂格完膳。（圖／取自官網）

▲創作者志明曾因「飯前血糖太高」被醫生反覆提醒注意健康，這次接力跳「#動吃動完膳舞」，希望更多人一起動起來。

這次參與拍攝的三位創作者，各自代表了現代人常見的三種生活樣貌忙碌、自律與樂觀行動派。

志明，曾因「飯前血糖太高」被醫生提醒，他從調整飲食和規律運動開始，成功減重並將血糖控制在「及格邊緣」。他以自身經驗證明，健康沒有那麼難，只要「動起來，身體就會開始回應你」。

▲▼世界糖尿病日,動吃動完膳舞,桂格完膳。（圖／取自官網）

▲脫口秀演員火姐笑說第一次嘗試「#動吃動完膳舞」時沒跳幾下就開始喘。

火姐，擁有廣大粉絲群的脫口秀演員，因為媽媽的血糖接近臨界值，全家人開始檢視飲食習慣。她坦言「光靠吃還不夠，還是得動起來」，現在她與媽媽養成飯後跳舞的習慣，讓運動成為最享受的親人時光。

▲▼世界糖尿病日,動吃動完膳舞,桂格完膳。（圖／取自官網）

▲創作者小Q學姐覺得「#動吃動完膳舞」的歌太洗腦了，會跟著一起唱。

另一位創作者小Q學姐，長期以自律生活聞名，即使如此，她的糖化血色素也曾逼近正常高標邊緣。她認為「#動吃動完膳舞」正是現代人最需要的提醒，飯後不要坐著不動，只要跟著音樂動起來，就能提升代謝，維持生活節奏。

除了推廣運動，桂格完膳也強調「營養穩定」的重要性，研究顯示，血糖會因飲食結構、進食順序與營養補充而波動，因此在吃對的同時補對營養，才能讓身體回到最舒服的狀態。桂格完膳糖尿病配方以低GI設計，並加入16倍高吸收鉻幫助醣類代謝，並富含優質蛋白、Omega-3、鋅、鈣、鐵等30多種營養素，符合五大國際糖尿病機構營養建議，能在日常中補充肌力、延長飽足感，是忙碌上班族、熟齡族與關注血糖族群的日常營養選擇，不論你是哪一種生活節奏的人，一瓶桂格完膳，都能幫助身體在關鍵時刻補滿能量，穩穩過好每一天。

「#動吃動完膳舞」不是口號，是一種對健康主動負責的精神，飯後動十分鐘、飲食多蔬菜、減少精緻糖與加工品、多喝水、補充正確營養，只要願意開始，身體就會跟上腳步。

#動吃動完膳舞►https://www.facebook.com/share/v/1EdgG81uQJ/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄
快訊／日本福島5縣食品全解禁！衛福部公告廢止管制：即起生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】聯合國世界糖尿病日　桂格完膳響應「穩糖健步走*」邁向健康心生活

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

周一至周五4人同行1人免費　士林廚房下午茶吃到飽菊展限時優惠

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」　大排場送豪車

龜仔港雞場協調會百名里民到場　業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

高市早苗撒幣救經濟！18歲↓領4千元現金　全民拿600元消費券買米

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

更多熱門

相關新聞

聯合國世界糖尿病日　桂格完膳響應「穩糖健步走*」

聯合國世界糖尿病日　桂格完膳響應「穩糖健步走*」

台灣糖尿病盛行率10.6%，超過日本、韓國、香港，位居亞洲前列，而規律運動好處多，對糖友尤其重要；「全球為糖尿病而走」（Global Diabetes Walk）是由世界糖尿病基金會（World Diabetes Foundation）舉辦的年度盛事，今年屆滿20週年，桂格完膳響應《Hello醫師》，一同加入台灣宣導大使行列，11月17日攜手在大安森林公園共吸引近600位民眾，風雨無阻熱情參與，讓世界看見台灣。

嗜飲料炸物不運動　28歲女罹糖尿病

嗜飲料炸物不運動　28歲女罹糖尿病

潘麗麗超強後盾與糖尿病和平共處

潘麗麗超強後盾與糖尿病和平共處

台灣好媳婦佩甄親授秘訣：用喝的

台灣好媳婦佩甄親授秘訣：用喝的

新光醫院與桂格完膳　推動營養完善計畫

新光醫院與桂格完膳　推動營養完善計畫

關鍵字：

世界糖尿病日動吃動完膳舞桂格完膳

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面