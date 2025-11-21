跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

▲桂格完膳推出「#動吃動完膳舞」，鼓勵民眾審視健康，一起動起來！（圖／取自官網）



生活中心／綜合報導

每年11月14日是「世界糖尿病日」，提醒我們重新審視糖與健康的關係，根據衛福部國民健康署的統計，20歲以上國人的糖尿病盛行率為12.8%，換句話說，平均每10個成人中就有超過1位罹患糖尿病，而更多人正處於「糖前期」風險中，但糖尿病並不等於生活從此受限，只要掌握正確的管理方式，飲食、活動與生活習慣稍作調整，依然能過著自在、有餘裕的日常，主動守護身體，也重新掌握生活的主導權。

在這個象徵意義深遠的日子裡，三位在社群上個性鮮明的創作者志明、火姐與小Q學姐接連拍攝「#動吃動完膳舞」，用舞蹈動作接力，傳遞「不被糖控制」的健康信念，這支舞蹈不強調技巧，不追求華麗，而是希望用輕鬆、真實的生活動作，讓更多人願意在飯後動一點、身體輕鬆一點、健康也再前進一點。

▲創作者志明曾因「飯前血糖太高」被醫生反覆提醒注意健康，這次接力跳「#動吃動完膳舞」，希望更多人一起動起來。

這次參與拍攝的三位創作者，各自代表了現代人常見的三種生活樣貌忙碌、自律與樂觀行動派。

志明，曾因「飯前血糖太高」被醫生提醒，他從調整飲食和規律運動開始，成功減重並將血糖控制在「及格邊緣」。他以自身經驗證明，健康沒有那麼難，只要「動起來，身體就會開始回應你」。

▲脫口秀演員火姐笑說第一次嘗試「#動吃動完膳舞」時沒跳幾下就開始喘。

火姐，擁有廣大粉絲群的脫口秀演員，因為媽媽的血糖接近臨界值，全家人開始檢視飲食習慣。她坦言「光靠吃還不夠，還是得動起來」，現在她與媽媽養成飯後跳舞的習慣，讓運動成為最享受的親人時光。

▲創作者小Q學姐覺得「#動吃動完膳舞」的歌太洗腦了，會跟著一起唱。

另一位創作者小Q學姐，長期以自律生活聞名，即使如此，她的糖化血色素也曾逼近正常高標邊緣。她認為「#動吃動完膳舞」正是現代人最需要的提醒，飯後不要坐著不動，只要跟著音樂動起來，就能提升代謝，維持生活節奏。

除了推廣運動，桂格完膳也強調「營養穩定」的重要性，研究顯示，血糖會因飲食結構、進食順序與營養補充而波動，因此在吃對的同時補對營養，才能讓身體回到最舒服的狀態。桂格完膳糖尿病配方以低GI設計，並加入16倍高吸收鉻幫助醣類代謝，並富含優質蛋白、Omega-3、鋅、鈣、鐵等30多種營養素，符合五大國際糖尿病機構營養建議，能在日常中補充肌力、延長飽足感，是忙碌上班族、熟齡族與關注血糖族群的日常營養選擇，不論你是哪一種生活節奏的人，一瓶桂格完膳，都能幫助身體在關鍵時刻補滿能量，穩穩過好每一天。

「#動吃動完膳舞」不是口號，是一種對健康主動負責的精神，飯後動十分鐘、飲食多蔬菜、減少精緻糖與加工品、多喝水、補充正確營養，只要願意開始，身體就會跟上腳步。

