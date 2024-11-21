【廣編】聯合國世界糖尿病日　桂格完膳響應「穩糖健步走」邁向健康心生活

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

台灣糖尿病盛行率10.6%，超過日本、韓國、香港，位居亞洲前列，而規律運動好處多，對糖友尤其重要；「全球為糖尿病而走」（Global Diabetes Walk）是由世界糖尿病基金會（World Diabetes Foundation）舉辦的年度盛事，今年屆滿20週年，桂格完膳響應《Hello醫師》，一同加入台灣宣導大使行列，11月17日攜手在大安森林公園共吸引近600位民眾，風雨無阻熱情參與，讓世界看見台灣。



桂格完膳也在現場提供產品試飲，提供好的營養品即時能量補給，無糖不甜，給糖友加油打氣，健走前補充桂格完膳，完整多元的30多種營養素提升續航力，讓糖友更有體力，快樂前進。

參與健走糖友表示 : 「桂格完膳糖尿病適用無糖配方真的濃醇好喝、已經喝了很多年，讓我們更有體力、健走順利！」；參與健走的糖友家屬姜先生也分享 : 「因家人患有糖尿病，醫師鼓勵病患定期運動，因此，時常陪伴家人運動健走，也會定期補充營養品，讓患者面對糖尿病時，更有信心，保持樂觀態度。」

糖友出門在外，活動量比平時多，背包隨時準備糖尿病營養補充品，營養管理預備好讓旅途好安心。日常保健才是長期維持健康的基礎，不外乎把握3項原則：遵循醫囑、規律運動及飲食管理。



定時監測健康狀態，並掌握營養管理要領，糖友也能擁有山上下海的好體力！桂格完膳糖尿病系列，銷售第一，低升糖指數，緩慢吸收醣、穩營養， 好體力作伙擔！