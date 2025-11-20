海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

▲關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

突發中心／台北報導

財政部關務署台北關一名黃姓巡緝課員，日前搭乘長榮航空從德國慕尼黑返台途中，疑似偷摸空服員的手，還拿手機偷拍，甚至自曝海關人員身分恐嚇空服員「機後單獨到海關紅線櫃檯接受行李檢查」，說要給對方一個「小小的教訓」，嚇得空服員報警處理。對此，關務署召開考績委員會後，記黃姓課員二大過免職，祭出重懲。

關務署表示，台北關黃姓課員涉嫌於機上滋擾生事並恐嚇空服員一案，已依規定完成行政責任調查，並於今（19）日召開考績委員會審議決議，予專案考績一次記二大過免職，以儆效尤，並維官箴。

關務署說明，黃姓課員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴之不當言行，已破壞人民對海關人員執行職務之信賴，亦使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反公務員服務法等相關規定，情節重大，爰依公務人員考績法等相關規定，於今日祭出重懲。

關務署重申，海關執掌邊境管制，所有關員必須嚴守公務員服務法規定，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，絕不容許關員假借權力，或利用職務上機會加損害於他人，海關將加強關員法紀教育宣導，強化專業與廉能形象，共同守護人民權益。