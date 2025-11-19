全球航空年度排行！卡達航空奪冠　長榮、華航3大指標評分曝

▲ 卡達航空被評為全球最佳航空公司。（圖／VCG）



記者陳宛貞／綜合外電報導

航班補償服務公司AirHelp公布2025年全球航空公司排名，卡達航空以總分8.16分重回世界第一寶座，阿提哈德航空與維珍大西洋航空分居二、三名。台灣方面，長榮航空排名第34位，中華航空則位居第69名。

這項年度評比對全球117家大型航空公司進行全面檢視，評估標準涵蓋準點率表現、旅客滿意度評價，以及航班發生問題時的理賠處理效率。AirHelp分析2024年10月至2025年9月期間相關數據，從逾800家航空公司中篩選出規模最具代表性的業者進行排名。

今年奪冠的卡達航空（Qatar Airways）曾於2018年至2023年連續6年蟬聯冠軍，去年跌落第二，但今年乘客評價表現亮眼，獲得9.1分的全球最高分，準點率8.3分，理賠處理7.1分，整體平均達到8.16分。旅客特別讚揚其Qsuite商務艙舒適度，以及杜哈哈馬德國際機場蝴蝶花園等設施。

排名第二的阿提哈德航空（Etihad Airways）今年上升9個名次，平均分數8.07分。這家總部位於阿布達比的航空公司在乘客評價方面獲得8.8分，以其寧靜優雅的服務風格及對重視永續發展贏得青睞。維珍航空（Virgin Atlantic）則是今年最大黑馬，從去年的30名一舉躍升至第三名，綜合評分8.03分中乘客評價達8.5分。

中東地區航空公司在本次排行榜中表現突出，前10名中就有4家。阿曼航空（Oman Air）以準點率8.8創下最高分，被形容為「天空中最從容的航空公司」。沙烏地阿拉伯航空（Saudia Airlines）也大幅上升27個名次至第八名，乘客評價達8.9分。

至於台灣航空業者，長榮以平均7.10分排名全球第34，準點率7.4分，乘客評價8.4分，理賠處理5.5分；華航整體評分則為6.15分，排名第69，準點率6.8分，乘客評價7.4分，理賠處理僅4.2分。