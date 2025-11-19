　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球航空年度排行！卡達航空奪冠　長榮、華航3大指標評分曝

▲▼卡達航空。（圖／CFP）

▲ 卡達航空被評為全球最佳航空公司。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

航班補償服務公司AirHelp公布2025年全球航空公司排名，卡達航空以總分8.16分重回世界第一寶座，阿提哈德航空與維珍大西洋航空分居二、三名。台灣方面，長榮航空排名第34位，中華航空則位居第69名。

這項年度評比對全球117家大型航空公司進行全面檢視，評估標準涵蓋準點率表現、旅客滿意度評價，以及航班發生問題時的理賠處理效率。AirHelp分析2024年10月至2025年9月期間相關數據，從逾800家航空公司中篩選出規模最具代表性的業者進行排名。

今年奪冠的卡達航空（Qatar Airways）曾於2018年至2023年連續6年蟬聯冠軍，去年跌落第二，但今年乘客評價表現亮眼，獲得9.1分的全球最高分，準點率8.3分，理賠處理7.1分，整體平均達到8.16分。旅客特別讚揚其Qsuite商務艙舒適度，以及杜哈哈馬德國際機場蝴蝶花園等設施。

排名第二的阿提哈德航空（Etihad Airways）今年上升9個名次，平均分數8.07分。這家總部位於阿布達比的航空公司在乘客評價方面獲得8.8分，以其寧靜優雅的服務風格及對重視永續發展贏得青睞。維珍航空（Virgin Atlantic）則是今年最大黑馬，從去年的30名一舉躍升至第三名，綜合評分8.03分中乘客評價達8.5分。

中東地區航空公司在本次排行榜中表現突出，前10名中就有4家。阿曼航空（Oman Air）以準點率8.8創下最高分，被形容為「天空中最從容的航空公司」。沙烏地阿拉伯航空（Saudia Airlines）也大幅上升27個名次至第八名，乘客評價達8.9分。

至於台灣航空業者，長榮以平均7.10分排名全球第34，準點率7.4分，乘客評價8.4分，理賠處理5.5分；華航整體評分則為6.15分，排名第69，準點率6.8分，乘客評價7.4分，理賠處理僅4.2分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單
胡瓜疑襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話：我會大義滅親

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Cloudflare挨告！全球大當機後又遭重擊　「傳播盜版」法院判賠1億

快訊／日本產牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面突喊卡

又突襲詐騙園區！緬軍「逮捕300多人」　就在KK園區附近

全球航空年度排行！卡達航空奪冠　長榮、華航3大指標評分曝

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！臭蟲肆虐　同旅館10人送醫

日本大分大火「狂燒20小時」1死！火勢飄過海　170建築燒毀

富士山前「半裸熱舞」站上車頂嗨！　泰網紅被砲翻道歉了

中國網紅「橙子姐姐」失聯真相曝！　涉詐騙在柬埔寨被捕

中國人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

搶匪持槍打劫！5歲女童「暖送棒棒糖」逆轉千萬人動容...真相曝光

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

Cloudflare挨告！全球大當機後又遭重擊　「傳播盜版」法院判賠1億

快訊／日本產牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面突喊卡

又突襲詐騙園區！緬軍「逮捕300多人」　就在KK園區附近

全球航空年度排行！卡達航空奪冠　長榮、華航3大指標評分曝

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！臭蟲肆虐　同旅館10人送醫

日本大分大火「狂燒20小時」1死！火勢飄過海　170建築燒毀

富士山前「半裸熱舞」站上車頂嗨！　泰網紅被砲翻道歉了

中國網紅「橙子姐姐」失聯真相曝！　涉詐騙在柬埔寨被捕

中國人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

搶匪持槍打劫！5歲女童「暖送棒棒糖」逆轉千萬人動容...真相曝光

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

李雅英首度台灣搭帳棚　騎乘越野車超上手

黑豹旗／彰藝延長賽擊退南英　側投救援潘唯峰：我相信隊友

黑豹旗／平鎮奪勝仍檢討5局細節　吳柏宏盼吳丞顥扛下王牌左投

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

外籍人頭帳戶「合法移工佔7成」　移民署資料庫架接並強化阻詐

【總經費約6447萬】普發全民國防手冊！平均每本5.86元

國際熱門新聞

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

中國官員手插口袋　日網怒炸：超失禮

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

即／共同社：中國停止進口日本水產品

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

11歲男童被黑熊追殺　逃進商店求救

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

北韓商人夫妻遭槍決　生意太好很傲慢

中國郵輪突取消「沖繩行程」！遊客無法下船

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

日本熊今年恐不冬眠　獵人：完全沒脂肪

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

更多熱門

相關新聞

飛行途中偷抽電子菸！27歲女子遭法辦

飛行途中偷抽電子菸！27歲女子遭法辦

鄭姓女子於今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空航班返回桃園機場途中，一菸癮發作躲在飛機上廁所偷抽電子菸，經空姐察覺後於班機落地後訴請航警局查辦，航警局在鄭女下機後上前詢問，經偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊後，鄭女坦承犯行，檢方偵結依違反民航法將向法院聲請簡易判決處刑。

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

白玫瑰凋謝將撤、心意不滅　長榮航空內部信：悼念卡片轉交家屬

白玫瑰凋謝將撤、心意不滅　長榮航空內部信：悼念卡片轉交家屬

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

關鍵字：

航空排名卡達航空長榮航空中東航空乘客評價

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面