長榮空服員案　勞長推新制：勞工病假1年未超過10天不得不利對待

記者杜冠霖／台北報導

長榮航空一名34歲孫姓空服員9月時抱病執勤，返台就醫後仍不幸病逝，對此，勞動部今（20日）下午1點半將召開記者會說明。勞動部長洪申翰受訪時表示，在組員的訪談中，清楚看到長榮航空過度使用考核管理制度，讓需要請病假的機組員不敢請假。針對勞工請病假權利，勞動部經過討論後，將強化病假的法制保障，如果1年內勞工請病假未超過10天，雇主不得做不利對待。

對於目前調查結果，洪申翰表示，針對長榮孫姓組員生前的經歷，勞動部已經會同地方政府，詳細的訪談了家屬，包括相關的組員，詳細結果，今天下午的1點半，勞動部會召開記者會詳細說明。

洪申翰指出，確實在組員的訪談中，清楚看到長榮航空的確過度使用考核管理制度，讓需要請病假的機組員認知到，如果請病假，就會遭受到諸多不利的對待，甚至會覺得這是1種懲罰，進而不敢請病假，只能抱病出勤，這樣過度使用管理制度的做法與文化，已經威脅到員工的健康權利了。

洪申翰表示，針對勞工請病假的權利，應該要做一定程度法制化的保障，經過召集了勞雇團體和相關專家學者諮詢後，會在勞工的請假規則中明定，1年內如果勞工請假請病假，病假未滿10天，雇主不得做不利的對待，希望用這個方法來一定程度的保障勞工病假權。

洪申翰指出，不管勞工請幾天病假，雇主的考核，都應該要以勞工的工作能力，工作態度包括實際的績效做綜合的考量，不得以病假的天數作為唯一的考量，透過制度上面的修訂，希望能夠讓勞工的健康權得到更優先的重視，勞工的健康應該是企業永續經營最重要資產，會有相關的處罰，是用法規的方式訂定這樣子的病假權保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。