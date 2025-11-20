狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

▲日本近期頻傳寵物犬遭熊襲死亡的案件。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

日本今年「熊出沒」造成人員死傷事件頻傳，就連寵物狗也接連遭遇熊襲，甚至呈現臟器外露的慘況。獸醫石井萬壽美解釋，熊之所以食用狗的內臟，是源於典型的捕食習性。

秋田縣秋田市與大館市接連發生寵物犬遭到熊襲的案件。五城目町17日一隻拉布拉多也被發現陳屍庭院，腹部內臟外露，左腳出現啃咬痕跡。由於案發地點靠近登山口，附近頻傳熊目擊通報，還發現了熊的糞便，被警方判斷熊襲而持續調查中。

石井萬壽美18日撰文指出，熊為了準備冬眠並維持龐大身軀，必須有效率地攝取營養，因此會優先食用柔軟、好消化、營養價值高的脂肪和內臟，尤其是「肝臟」和「腸繫膜」，能夠在短時間內提供高能量，因此往往是牠們首先下手的目標。

而且熊大部分時候都是單獨行動，獵物被搶走的風險很高，所以必須優先攝取最有營養的部分，像肌肉這樣需要較長時間才能食用的部位，反而比較不愛碰。

此外，對於野熊而言，狗狗體型較小、反擊能力弱，因此被視為更容易得手的獵物，這完全是牠們在大自然求生的本能，絕非具有針對性的行為。反倒是飼主必須採取各種措施保護愛犬，尤其是在秋冬季節將愛犬養在室內。

