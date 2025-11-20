賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

記者鄧木卿／台中報導

台中市某所國中昨天邀請魔術師王元照到校演講，王也找來網紅賓賓哥（江建樺）出席，不料，江男違反學校禁令，逕自開直播，所幸校長發覺制止，市長盧秀燕今（20）天在議會回答議員質詢仍然怒不可抑，表示這2人完全不管學校和孩子隱私，非常可惡、白目，台中市「永不錄用」。

▲「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方表示，因為看重王元照永不放棄的人生經歷，具有勵志精神，因此邀請擔任生涯輔導教育講座演講，聯繫過程中，學校明確表明，顧及學生未成年隱私，不同意直播，不料，講座後半段，王先生帶來1名神秘嘉賓，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

校長為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場，並要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，並不得持續散播佈流傳，以期降低對學生的傷害。

▲學校說明事件始末。（圖／學校臉書）

盧秀燕說，學校邀請不同行業人士到校分享生涯規劃，這是好事，但演講人一定要慎選，而且不准錄影，保護孩子隱私，學校已事先告知王姓男子，不能錄影，但帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，我行我素，非常可惡、白目，這2人，台中市永不錄用，不會再找他們參與活動。

▲網紅「賓賓哥」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）