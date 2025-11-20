　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

記者鄧木卿／台中報導

台中市某所國中昨天邀請魔術師王元照到校演講，王也找來網紅賓賓哥（江建樺）出席，不料，江男違反學校禁令，逕自開直播，所幸校長發覺制止，市長盧秀燕今（20）天在議會回答議員質詢仍然怒不可抑，表示這2人完全不管學校和孩子隱私，非常可惡、白目，台中市「永不錄用」。

▲▼「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供，下同）

▲「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供）

校方表示，因為看重王元照永不放棄的人生經歷，具有勵志精神，因此邀請擔任生涯輔導教育講座演講，聯繫過程中，學校明確表明，顧及學生未成年隱私，不同意直播，不料，講座後半段，王先生帶來1名神秘嘉賓，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

校長為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場，並要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，並不得持續散播佈流傳，以期降低對學生的傷害。

▲▼「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供，下同）

▲學校說明事件始末。（圖／學校臉書）

盧秀燕說，學校邀請不同行業人士到校分享生涯規劃，這是好事，但演講人一定要慎選，而且不准錄影，保護孩子隱私，學校已事先告知王姓男子，不能錄影，但帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，我行我素，非常可惡、白目，這2人，台中市永不錄用，不會再找他們參與活動。

▲▼「賓賓哥」漠視法令校園直播，盧秀燕表示，白目可惡永不錄用。（圖／民眾提供，下同）

▲網紅「賓賓哥」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

11/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺），19日到台中市一間國中參加演講活動，但因為未徵得同意就直播，引發校方不滿，校長突到現場中斷活動，神情嚴肅表示：「讓孩子陷入危險當中，你們是不是要對我們學生的家長和學生致歉呢？」事後賓賓哥發聲道歉了。隨著輿論持續延燒，賓賓哥也在直播還原整個過程，認為是有心人士惡意操作。

賓賓哥又出事了！　未經同意校園直播拍國中生「校長當場怒制止」

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

