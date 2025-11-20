　
國際

柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃

1名遭收押的黑幫老大在法院外突然取得槍枝，當街攻擊獄警後逃離現場。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

柬埔寨斯雷省法院18日上演一起膽大妄為的越獄戲碼。1名遭收押的黑幫老大在法院外突然取得槍枝，當街攻擊獄警後逃離現場，整個過程被監控鏡頭完整捕捉。

綜合外媒報導，事發當天上午8點50分，至少11名身穿橘色囚服的在押犯人被押送到省法院停車場準備出庭。監控畫面顯示，當囚犯陸續從囚車後方步出時，1名身著全黑、戴棒球帽的女子悄悄在旁觀察。當最後幾名囚犯下車，其中1名男子突然直向該女子靠近。女子迅速遞上事先準備好的手槍，男子接過後立刻轉身，把槍口指向押解警員，使得措手不及的警察驚恐逃散，其中1名警員甚至直接棄守了原本坐著監控囚車的摩托車。

獲得武器的囚犯隨後拉起這名情婦，與5名同夥一同奔向大門。期間守衛混亂逃竄，試圖設定攔截但為時已晚，一群囚犯很快突破警戒線，逃出法院大院。這段過程中呈現的無警戒遞槍、警員驚慌撤離、囚犯集體逃奔等畫面，在社群媒體上快速流傳，引發民眾質疑安全管理出現重大漏洞。

當地警方獲報後立刻展開追捕行動，並於短時間內成功重新逮捕該名黑幫老大、其女同夥以及其他逃跑的囚犯，同時查扣1輛疑似用於接應逃亡的車輛。警方表示，目前正擴大調查是否有更多人員參與策畫，並重新檢視押送與法庭安檢流程，以釐清是否有人為疏失或內部勾結。

當局強調，此案涉及有組織犯罪集團，後續將加強押解戒備及院區警力部署，避免類似事件再度發生。整體調查仍在進行中。

11/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白
天道盟大哥嫁女兒！新娘改丟「玩具步槍」影片曝光

