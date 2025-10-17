羅文嘉：一貫道信眾別再去大陸　對岸疑掌握人員名單

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉17日呼籲台灣的一貫道信眾別再去中國大陸，他表示，去年至今年10月已有11名一貫道信眾在大陸被捕，且陸方疑似對信眾名單有掌握，都是先鎖定了對象，再根據行為態樣抓人，「目標就是一貫道信眾，不管做什麼事情都是很危險的。」

海基會17日舉辦「一貫道道親信眾前往中國風險提示」記者會，羅文嘉提到，台灣3名一貫道長者去年10月在廣東被捕，直到現在仍未獲釋，結果今年更多人被抓，截至今年10月已有6個案件，7個人被捕。

從海基會公布的案件彙整表中可以發現，今年發生的案件不只限於廣東，還擴及到了廣西、吉林、上海、海南等地，其中，有的人是在與其他信眾一起讀經時被捕，有的人是參與一貫道活動是被捕；同時，還有不少是在大陸長期經商的台商。

▼一貫道信眾赴陸被捕統計。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉指出，他們發現，對方是以人員的掌握為優先，而不是以行為態樣為優先，也就是說，目標就是一貫道信眾，不管做什麼事情都是很危險的，「如果中國官方已經掌握台灣一貫道各總會、分會相關組織人員的名單，信眾就面臨了很大的風險。」

羅文嘉呼籲，一貫道的信眾，從即日起建議避免前往大陸進行任何活動，不管是宗教活動、旅遊、觀光、就學都應該避免。

羅文嘉還說，其實不只限於一貫道，其他宗教也有類似風險，今年的1月及3月就也2例統一教信眾被捕的案子，兩、三年前也有基督教、清海無上師的信眾被捕。

此外，羅文嘉也強調，他們會將蒐集到的資料交給陸委會及內政部宗教司，由宗教司透過直接的聯繫管道，與國內的一貫道組織溝通。