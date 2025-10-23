國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦近日開設臉書帳號，馬上就被台灣網友的留言灌爆。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑23日表示，他們還蠻羨慕國台辦的，因為陸委會不可能去大陸的微博開專頁，可能一下就被封鎖了。

梁文傑在例行記者會上提到，國台辦2016年在臉書上就有一個專頁，只是沒什麼人看，後來就關閉了，這次才又重新啟動。

梁文傑說，其實他們還蠻羨慕國台辦的，可以在臉書上面開專頁讓台灣人看，但是陸委會顯然不可能在大陸的微博開專頁，可能一下子就會被封鎖，「這就是兩邊制度的差異，以及對言論的控制。」

▼國台辦的臉書粉絲專頁。（圖／翻攝FB）



梁文傑指出，台灣網友很自然會去臉書上表達意見，這是在大陸不可能的，但他也很好奇，臉書不准進入大陸，但大陸的官方機構可以運用臉書的平台來做對外宣傳，這對臉書來講，會不會覺得被占便宜，還是臉書的態度就是以德報怨？

梁文傑強調，民主體制跟專制體制在言論平台的控制，本來就有不對等的地方，大家要注意，臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共所謂「懸賞通告」去提供資料或檢舉，相關情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，面臨7年以上的有期徒刑。

至於國台辦臉書近日被台灣網友瘋狂洗留言的情況，梁文解建議，媒體下禮拜可以在記者會上問一下國台辦的感受，「因為這在台灣已經司空見慣了，所以我們並不覺得如何，台灣的言論環境就是這麼開放、自由，要開臉書或其他社群帳號，就要面對這樣的挑戰。」