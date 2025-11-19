傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國媒體Politico報導，台美貿易談判中，美國要求台灣在美投資3500億至5500億美元。行政院表示，台灣談判團隊正在以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作。大陸國台辦批評，所謂「台灣模式」純屬是「跪美模式」，勢必導致台灣的資金、技術、人才不斷向美國轉移，嚴重危害台灣產業發展。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日於例行記者會上表示，美國持續利用關稅等手段脅迫掏空台灣產業，「民進黨當局在美國的壓榨面前，一路滑跪、竭力輸誠，這是近期台灣民眾非常痛心的事，我們高度關切」。

朱鳳蓮指出，3500億至5500億美元約佔台灣2024年GDP（7969.04億美元）的44％至69％，約佔台灣今年10月外匯存底（6002億美元）的58％至92％。她稱，如報導屬實，只能說明民進黨當局為了搞「倚外謀獨」，把台灣民眾的血汗錢拱手奉上，完全不在意台灣民眾與企業的利益。

朱鳳蓮接著稱，所謂「台灣模式」純屬是「跪美模式」，是勢必導致島內（指台灣）的資金、技術、人才不斷向美國轉移，將嚴重危害台灣產業發展；所謂「台美供應鏈合作」更是美國對台灣優勢產業的公然掠奪和霸佔，從「五五分」到「連鍋端」，台灣核心產業優勢盡失，島內就業、投資和發展動能將遭到毀滅性打擊。

「越來越多的事實讓台灣民眾認識到，美國奉行的永遠是『美國利益優先』」，朱鳳蓮批評，民進黨當局以民眾福祉和島內經濟前景為代價對美獻媚輸誠，最終難逃台灣被美國吃乾榨盡的結局。

此外，美國國防部近日宣布向台灣出售價值約3.3億美元的軍售項目。美台商業協會會長韓儒伯說，此次軍售顯示美方致力協助台灣軍方維持完好率；未來12個月內美國對台軍售總額可望創下新高。

朱鳳蓮回應，大陸堅決反對美國以任何方式向台灣提供武器，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是八一七公報規定，停止「武裝台灣」，慎之又慎處理台灣問題。