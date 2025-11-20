誆人妻「卡到陰很嚴重」　色宮主帶上樓鎖門收驚變性侵

▲宮廟的宮主涉嫌利用幫信徒收驚的機會猥褻性侵，遭檢察官提起公訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1處宮廟曾姓宮主，涉嫌趁著1對夫妻前往收驚的機會，以「卡到陰很嚴重」為由，把人妻單獨帶到2樓「驅邪」，再利用人妻的信任，亂摸胸部與下體，人妻感到驚恐但也不敢反抗，忍著情緒和丈夫回家後，找律師諮詢解惑決定提告，台北地檢署調查後依利用權勢性交等罪起訴曾姓宮主。

受害人妻過去也有接受收驚的經驗，她在2024年底和丈夫一同到這間宮廟參加收驚活動，曾姓宮主見人妻信仰虔誠，在活動結束之後，說人妻「卡到陰很嚴重」，要帶著香爐到上樓接受額外的驅邪儀式，事實上2樓是曾姓宮主的住處，平常也不會有信眾上去，所以人妻的丈夫和其他朋友被要求留在1樓等候。

曾姓宮主上樓後，將房門反鎖，接著以類似按摩的手法，觸碰人妻肩頸、背部，再順勢伸進內衣摸胸，聲稱「這也是穴道」，曾姓宮主的手最後滑到人妻下體並伸進內褲，人妻覺得這次收驚和過去經驗不同，但因獨處上鎖密室而不敢質疑。

人妻忍到最後和丈夫回家，私下向朋友詢問，朋友介紹律師提供專業諮詢後，人妻決定提告，檢察官調查後認為，曾姓宮主是藉著自己在宗教上的權勢，使正受到他照護的女信徒屈從，依利用權勢猥褻、利用權勢性交等罪將曾姓宮主提起公訴。