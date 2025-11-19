　
地方 地方焦點

品味南投攜手全家便利商店　中寮袋裝柑橘全國4400店面上市

▲品味南投攜手「全家」超商，首度推出中寮袋裝柑橘。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲品味南投攜手「全家」超商，首度推出中寮袋裝柑橘。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

縣府農業品牌「品味南投」為推廣當季柑橘，與全家便利商店與玉美生技股份有限公司合作推出中寮鄉出產的袋裝柑橘，採購量達4噸，即日起在全台超過4400家全家皆可購買嚐鮮。

「『柑』甜出發・幸福全家」上市記者會今天在全家中寮石龍店舉辦，縣長許淑華、廣福國小學童與在地農民共同參與，透過「柑橘哩柑摘」柑橘小遊戲，讓孩子學習分辨佛利蒙、珍珠柑、蜜柑等品種，了解家鄉特色與在地農業的重要性；全家中區營業本部副部長謝百裕、縣議員蔡銘軒、中寮鄉長廖宜賢、縣府農業處長蘇瑞祥、草屯鎮農會理事長林昆熠等人都到場，一同享用多汁鮮美的「南投福柑-佛利蒙」。

▲品味南投攜手「全家」超商，首推中寮袋裝柑橘香甜上市。（圖／南投縣政府提供）

▲品味南投攜手「全家」超商，首推中寮袋裝柑橘香甜上市。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，中寮鄉是南投縣重要的柑橘產區，產季約在每年11月至次年1月，種類達27種，縣府「品味南投」品牌這次也與全家便利商店合作，透過玉美生技公司將中寮柑橘導入全台販售，並由興農供應中心栽培管理及技術指導，率先上市的是佛利蒙；另「中寮鄉柑橘節」將於12月登場，屆時將串聯產地展售、市集體驗與親子活動，邀請全國民眾親臨感受產地的新鮮滋味。

▲品味南投攜手「全家」超商，首推中寮袋裝柑橘香甜上市。（圖／南投縣政府提供）

▲品味南投攜手「全家」超商，首推中寮袋裝柑橘香甜上市。（圖／南投縣政府提供）

謝百裕說，全家致力於與產地結合行銷多年，即日起都可在全家便利商店買到中寮柑橘，歡迎民眾選購；縣府農業處指出，將依佛利蒙、珍珠柑與蜜柑產期輪番於全家上架，讓全國看見中寮鄉柑橘的優異品質，未來縣府將持續推動「品味南投」農業品牌，輔導在地小農與農產業者提升品質、拓展市場通路，提升南投在地農產品對市場的競爭力。

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

