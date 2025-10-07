表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

▲詹江村(左)表態支持鄭麗文(右)。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（7日）表態「我決定支持鄭麗文」，他提出6理由直言，「我們需要一個，敢於大聲說出，我是中國人的黨主席」，大罷免時期，自己跟鄭麗文同台助講，鄭是少數能獲得台下如雷掌聲的宣講者，自己願意給她一次機會，自己也拜託村民們相信村長的觀察力。

詹江村發文貼出合照表態「我決定支持鄭麗文」，他也提出6理由，「我們需要一個能夠，突破雙北以外的黨主席」、「我們需要一個，能夠突破深藍同溫層的黨主席」、「我們需要一個，能夠說服年輕人的黨主席」、「我們需要一個，能夠讓婦女重新信任的黨主席」、「我們需要一個，能夠獲得中南部土味卻又不失質感，草根卻又不粗俗的黨主席」、「我們需要一個，敢於大聲說出，我是中國人的黨主席」。

詹江村回憶，在大罷免時期，南征北伐幫助本黨同志宣講的時候，自己跟鄭麗文同台助講，台上的鄭麗文，是少數國民黨能獲得台下如雷掌聲，獲得認同的宣講者。

詹江村表示，自己相信未來，國民黨讓鄭麗文領導，一定能有一番新的氣象，自己願意給她一次機會，自己也拜託村民們，能夠相信村長的觀察力。

最後，詹江村喊話，自己這二天跟鄭麗文深聊，覺得鄭麗文是一個值得信任的黨主席，希望大家也給鄭麗文一個機會。

▼國民黨主席參選人，左起鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）