政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

▲詹江村(左)表態支持鄭麗文(右)。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▲詹江村(左)表態支持鄭麗文(右)。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（7日）表態「我決定支持鄭麗文」，他提出6理由直言，「我們需要一個，敢於大聲說出，我是中國人的黨主席」，大罷免時期，自己跟鄭麗文同台助講，鄭是少數能獲得台下如雷掌聲的宣講者，自己願意給她一次機會，自己也拜託村民們相信村長的觀察力。

詹江村發文貼出合照表態「我決定支持鄭麗文」，他也提出6理由，「我們需要一個能夠，突破雙北以外的黨主席」、「我們需要一個，能夠突破深藍同溫層的黨主席」、「我們需要一個，能夠說服年輕人的黨主席」、「我們需要一個，能夠讓婦女重新信任的黨主席」、「我們需要一個，能夠獲得中南部土味卻又不失質感，草根卻又不粗俗的黨主席」、「我們需要一個，敢於大聲說出，我是中國人的黨主席」。

詹江村回憶，在大罷免時期，南征北伐幫助本黨同志宣講的時候，自己跟鄭麗文同台助講，台上的鄭麗文，是少數國民黨能獲得台下如雷掌聲，獲得認同的宣講者。

詹江村表示，自己相信未來，國民黨讓鄭麗文領導，一定能有一番新的氣象，自己願意給她一次機會，自己也拜託村民們，能夠相信村長的觀察力。

最後，詹江村喊話，自己這二天跟鄭麗文深聊，覺得鄭麗文是一個值得信任的黨主席，希望大家也給鄭麗文一個機會。

▼國民黨主席參選人，左起鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

▲▼國民黨主席參選人，左起鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「挖土機超人」英勇身影曝！兒：為爸感到驕傲

「挖土機超人」英勇身影曝！兒：為爸感到驕傲

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致下游光復村嚴重洪災，桃園市挖土機業者林鴻森聞訊後，次日即主動載運小山貓、怪手前往災區連續救災8天，未料過程中左小腿不幸受傷感染敗血症，最終於中秋夜於林口長庚不治身亡。林家長子今(7日)首度受訪，林鴻森在災區開著挖土機的身影首度曝光。

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

黨主席鄭麗文國民黨詹江村桃園村長

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

