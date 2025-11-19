　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

藍營大老蕭景田涉行賄里長判無罪　士檢再提補充理由上訴：1萬元不是補助、就是賄款

▲國民黨前中常委蕭景田涉行賄里長案一審判無罪，士林地檢署今再提補充上訴理由。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨前中常委蕭景田遭控在2022年地方選舉期間，為助同黨議員林杏兒，向多名士林、北投里長發放1萬至2萬元不等現金。一審認多筆款項屬私人或黨內補助、未達買票程度，判蕭與北投區黨部執行長曾繁川等人無罪。士林地檢署10月已聲明上訴，今（19）日再提出補充上訴理由，重申「這筆錢不是補助，是賄款」。

士院在9月無罪理由指出，檢方主張蕭景田與曾繁川在2022年11月22日下午走訪士林、北投多名里長，交付1萬至2萬元不等現金，請託支持國民黨議員候選人林杏兒；但法官審酌卷證後認為，能確定在當天下午收受1萬元的，僅有左麗芳、周世英、魏雅郁、陳洲平、張富淳、黃澤雙及非本案被告的汪瑞霞等7人；另外，李炳亷拿到的2萬元則發生在不同時間，且性質為選舉保證金返還，與賄選無關，其餘里長均無法證明有在同日收到現金。

法院解釋，蕭景田與曾繁川拜訪時雖確有表達「多支持林杏兒」、甚至發放文宣，但在地方選舉實務中，里長接受政黨補助或私人贊助相當常見。包括明勝里長張永棟、黨務幹部吳進興、以及北市黨部主委黃呂錦茹皆在庭上證述，地方間彼此集資提供「幾千元紅包祝高票」亦屬常態。法官另調取忠誠里長曾坤來的紅包袋，內文亦有其他人集資祝賀的紀錄，顯示金流並非罕見或異常。

合議庭認為，蕭景田身兼國民黨中常委與北投區黨部前主委，又是地方企業主，自掏腰包贊助士林、北投區同黨里長競選經費，並由黨部執行長陪同拜訪，並未脫離地方選舉常態。林杏兒因前次落選、選情緊急，拜訪時順道拜託支持、希望能「四席全上」，性質上屬一般政黨動員的拉票、催票，難認為以金錢對價換取里長的一票。

最後也表示，其中數名里長本來就被國民黨列為林杏兒的責任里，理應協助造勢，不需要額外以「買票」方式換取支持。因此，在檢方無法提出足以證明金錢具賄選對價意圖的情況下，全案難以認定構成犯罪，蕭景田、曾繁川及其餘 25名被告均判決無罪。

對此，士檢上月已先行聲明上訴，今（19）日補提上訴理由說，起訴內容指稱蕭景田於111年11月間多次交付金錢，性質屬於「接續犯」，原審卻僅就11月22日當天的事實做成判決，對其他同屬起訴範圍的時間卻漏未判決，程序上有所欠缺。

此外，原審將蕭景田交付給里長的現金認定為選務實務常見的競選補助，但檢方綜合卷內相關證據後認為，那筆金錢應屬賄款，法院的認定有誤，因此認為，原判決在認事及法律適用上皆不適當，已構成違背法令，因而依法提出上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股3大指數開高走高！
LINE「15款免費貼圖」限時下載！
日本將重啟「全球最大核電廠」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

高雄驚魂車禍！駕駛撞公車、逆撞騎士後起火　路人英勇破車窗救人

太子集團又3人遭聲押　海外金流經手人曝光

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

高雄驚魂車禍！駕駛撞公車、逆撞騎士後起火　路人英勇破車窗救人

太子集團又3人遭聲押　海外金流經手人曝光

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭網友

瑀熙去美國「在機場遇到黑車」　驚險過程嚇壞她：怕載去賣掉

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節　東森集團助更生再獲獎！

蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動　壓軸場次11／22、11／23開放報名

快訊／美股3大指數開高走高！道瓊回彈104點　台積電ADR漲1.52%

品味南投攜手全家便利商店　中寮袋裝柑橘全國4400店面上市

Lady Gaga昔拍完《巨星》精神崩潰！　鬆口認現階段想當媽

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

社會熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

快訊／高速輾死等紅燈騎士　惡劣駕駛落網了

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多熱門

相關新聞

北市16里長收蕭景田現金遭起訴　他不認罪喊冤

北市16里長收蕭景田現金遭起訴　他不認罪喊冤

前國民黨中常委蕭景田涉現金行賄買票遭起訴法院偵辦中，檢方再依「有投票權人收受賄賂罪」追加起訴16名現任、候選里長。士林地院今（15）日首開庭，傳喚潘萬生、劉序剛、陳志成等9名被告，9人均否認犯行，更有人當庭不滿說「我跟林杏兒有仇」不可能支持，也有里長強調「收的錢是選舉補助款，與支持林杏兒無關」。

涉買票出庭　蕭景田不認罪盼解除限境

涉買票出庭　蕭景田不認罪盼解除限境

蕭景田為林杏兒「塞錢」救選情　16里長遭追加起訴

蕭景田為林杏兒「塞錢」救選情　16里長遭追加起訴

慢1天上訴替林杏兒保位　士檢回應了

慢1天上訴替林杏兒保位　士檢回應了

即／新科議員林杏兒獲判當選有效

即／新科議員林杏兒獲判當選有效

關鍵字：

蕭景田

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面