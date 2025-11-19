蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

▲國民黨前中常委蕭景田涉行賄里長案一審判無罪，士林地檢署今再提補充上訴理由。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨前中常委蕭景田遭控在2022年地方選舉期間，為助同黨議員林杏兒，向多名士林、北投里長發放1萬至2萬元不等現金。一審認多筆款項屬私人或黨內補助、未達買票程度，判蕭與北投區黨部執行長曾繁川等人無罪。士林地檢署10月已聲明上訴，今（19）日再提出補充上訴理由，重申「這筆錢不是補助，是賄款」。

士院在9月無罪理由指出，檢方主張蕭景田與曾繁川在2022年11月22日下午走訪士林、北投多名里長，交付1萬至2萬元不等現金，請託支持國民黨議員候選人林杏兒；但法官審酌卷證後認為，能確定在當天下午收受1萬元的，僅有左麗芳、周世英、魏雅郁、陳洲平、張富淳、黃澤雙及非本案被告的汪瑞霞等7人；另外，李炳亷拿到的2萬元則發生在不同時間，且性質為選舉保證金返還，與賄選無關，其餘里長均無法證明有在同日收到現金。

法院解釋，蕭景田與曾繁川拜訪時雖確有表達「多支持林杏兒」、甚至發放文宣，但在地方選舉實務中，里長接受政黨補助或私人贊助相當常見。包括明勝里長張永棟、黨務幹部吳進興、以及北市黨部主委黃呂錦茹皆在庭上證述，地方間彼此集資提供「幾千元紅包祝高票」亦屬常態。法官另調取忠誠里長曾坤來的紅包袋，內文亦有其他人集資祝賀的紀錄，顯示金流並非罕見或異常。

合議庭認為，蕭景田身兼國民黨中常委與北投區黨部前主委，又是地方企業主，自掏腰包贊助士林、北投區同黨里長競選經費，並由黨部執行長陪同拜訪，並未脫離地方選舉常態。林杏兒因前次落選、選情緊急，拜訪時順道拜託支持、希望能「四席全上」，性質上屬一般政黨動員的拉票、催票，難認為以金錢對價換取里長的一票。

最後也表示，其中數名里長本來就被國民黨列為林杏兒的責任里，理應協助造勢，不需要額外以「買票」方式換取支持。因此，在檢方無法提出足以證明金錢具賄選對價意圖的情況下，全案難以認定構成犯罪，蕭景田、曾繁川及其餘 25名被告均判決無罪。

對此，士檢上月已先行聲明上訴，今（19）日補提上訴理由說，起訴內容指稱蕭景田於111年11月間多次交付金錢，性質屬於「接續犯」，原審卻僅就11月22日當天的事實做成判決，對其他同屬起訴範圍的時間卻漏未判決，程序上有所欠缺。

此外，原審將蕭景田交付給里長的現金認定為選務實務常見的競選補助，但檢方綜合卷內相關證據後認為，那筆金錢應屬賄款，法院的認定有誤，因此認為，原判決在認事及法律適用上皆不適當，已構成違背法令，因而依法提出上訴。