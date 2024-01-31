蕭景田為林杏兒「塞錢」救選情　北投、士林16里長遭追加起訴

▲前國民黨中常委蕭景田於2022年9合1大選前以現金向多名里長買票，請求支持議員候選人林杏兒，士檢再追加起訴16名里長。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

誇張！前國民黨中常委蕭景田和黨部執行長曾繁川，於2022年9合1大選前以現金向多名里長買票，請求支持議員候選人林杏兒，蕭、曾被依投票行賄罪嫌起訴，另8名里長候選人則是收受賄賂罪嫌起訴。檢方續追，發現士林、北投區共有16名現任、候選里長也收受現金，依法追加起訴。

16名被起訴者，分別是北投區永欣里里長候選人潘萬生、吉利里候選人劉序剛、稻香里候選人張義博、泉源里候選人陳志成、永明里候選人何麗玲、榮華里候選人何漢清、湖山里候選人李秋霞、振華里候選人郭崇儀、中和里候選人黃景煌、秀山里候選人陳壽彭、清江里候選人李秉廉；士林區福德里里長候選人楊錦宗、天和里候選人莊福來、東山里候選人陳文賢、三玉里候選人羅志傑、蘭雅里候選人萬天榮共16人。

起訴指出，2022年9合1大選時，16人涉收受時任國民黨中常委蕭景田、黨部執行長曾繁川6000至10000元的現金，替當時選情不佳的議員候選人林杏兒拉票。

潘姓被告等人，坦承收錢，並解釋平時與蕭景田無互動，否認有收賄主觀犯意，也有人強調是蕭景田私人贊助，並沒有特別說明現金用途。

承辦檢察官認16人與先前蕭景田被起訴的犯行相牽連，故依相關證據，追加起訴；至於李、吳、袁、詹、陳、曾、張、許8名里長候選人則獲不起訴。

北投區、士林區各有42、51個里，此波被起訴的16人裡，有多名為現任里長，先前被起訴的里長裡面，去年開庭時，當庭強調蕭景田和曾繁川拿信封袋給他們的時候，就只是說幫忙選舉，更指出被起訴非常冤枉。