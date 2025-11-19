　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市經濟發展局推動地方型SBIR計畫，鼓勵中小企業深化研發、提升產值，今年共有17家績優企業脫穎而出，展現在低碳節能、數位轉型、運動健康與創新服務等領域的亮眼成果，其中中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務，讓觀眾透過機上盒就能身歷其境般遊台南，成功奪下本屆「公共示範服務貢獻獎」。

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

中嘉寬頻｜雙子星打造的 360 環景影音技術，讓民眾不必外出即可透過電視遙控器自由切換視角，還能使用語音與數字鍵和節目互動，大幅提升內容沉浸感。中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星總經理陳建村說，團隊挑選台南 20 個知名景點，以特殊攝影設備拍攝出具備 360 度環景效果的城市影像，盼讓用戶在家就能體驗「彷彿走進台南」的全新收視模式。

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

經濟發展局長張婷媛指出，今年台南市 SBIR 計畫共有 53 件通過補助，各企業皆展現穩健研發能量，在產值、創新應用上都有成長動能。她也期待未來五年持續看到更多台南企業突破技術框架、推出更具市場前瞻性的產品與服務。
中嘉寬頻｜雙子星此次以扎實的創新成果成功提升服務附加價值，展現地方企業在內容科技上的研發韌性，獲選 2025 年 SBIR 「公共示範服務貢獻獎」，成為今年度亮點之一。

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

合點壽司11/23前「買千送千」　新推總料理長套餐600元有找　

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

【視角盲區害命】台中物流車「絕命右轉」 機車雙載被輾1死1傷

地方熱門新聞

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

對比前市府7人借調模式　現行做法完全延續、無增支

烏山頭水庫驗出界面活性劑「光電水」台南人不敢喝誰負責？

屏東翁以為妻仍在世報失蹤　警護送返家

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶　登場

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

開南大學新任校長交接　郭鐘達博士接任

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

從AI深偽性暴力到台南捷運藍線延伸民眾痛點促中央加速處理

更多熱門

相關新聞

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

「114年度中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」今（15）日在古坑綠色隧道中央草皮熱鬧登場，來自中台灣九縣市的產業創新成果一次亮相。展場被遊客與攤位包圍，鼓聲、解說聲與人潮交織成最熱鬧的產業嘉年華，展示地方企業如何用創意與研發能量，替傳統產業打開下一個轉型方向。

救運價　卓越與雙子星聯盟各撤一條美西線、歐美線總減班率達12%

救運價　卓越與雙子星聯盟各撤一條美西線、歐美線總減班率達12%

北市46年老社區免全拆！　雙子星大樓試辦「整建維護」大變身

北市46年老社區免全拆！　雙子星大樓試辦「整建維護」大變身

中嘉寬頻雙子星深耕台南榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

中嘉寬頻雙子星深耕台南榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

花蓮補助地方型SBIR 924萬　14家在地業者受惠

花蓮補助地方型SBIR 924萬　14家在地業者受惠

關鍵字：

中嘉寬頻雙子星SBIR公共服務貢獻獎

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面