中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

▲中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務奪下台南市SBIR公共示範服務貢獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市經濟發展局推動地方型SBIR計畫，鼓勵中小企業深化研發、提升產值，今年共有17家績優企業脫穎而出，展現在低碳節能、數位轉型、運動健康與創新服務等領域的亮眼成果，其中中嘉寬頻｜雙子星以「電視360宅家實境旅遊」服務，讓觀眾透過機上盒就能身歷其境般遊台南，成功奪下本屆「公共示範服務貢獻獎」。

中嘉寬頻｜雙子星打造的 360 環景影音技術，讓民眾不必外出即可透過電視遙控器自由切換視角，還能使用語音與數字鍵和節目互動，大幅提升內容沉浸感。中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星總經理陳建村說，團隊挑選台南 20 個知名景點，以特殊攝影設備拍攝出具備 360 度環景效果的城市影像，盼讓用戶在家就能體驗「彷彿走進台南」的全新收視模式。

經濟發展局長張婷媛指出，今年台南市 SBIR 計畫共有 53 件通過補助，各企業皆展現穩健研發能量，在產值、創新應用上都有成長動能。她也期待未來五年持續看到更多台南企業突破技術框架、推出更具市場前瞻性的產品與服務。

中嘉寬頻｜雙子星此次以扎實的創新成果成功提升服務附加價值，展現地方企業在內容科技上的研發韌性，獲選 2025 年 SBIR 「公共示範服務貢獻獎」，成為今年度亮點之一。