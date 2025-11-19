無視禁令買4萬顆毒蛋！台中龍忠蛋行發聲明　還原進貨真相

▲龍忠蛋行律師聲明稿，釐清進貨時間點，並再次致歉以及接受消費者退貨。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲區「龍忠蛋行」捲入芬普尼毒蛋風暴，為捍衛商譽並澄清外界疑慮，蛋行發布律師聲明稿，強調蛋行絕非在知情下販售問題雞蛋，而是「因為信賴彰化縣府已通知檢驗合格」的資訊，才誤將問題蛋品售出。聲明中除了還原事件始末，並再次向下游店家與消費者表達歉意，提供退貨以示負責。

龍忠蛋行委請盛惠國際法律事務所發出聲明稿，詳細還原了事件時序。聲明指出，龍忠蛋行於11月7日接獲台中食安處通知後，便立即停止向「文雅牧場」進貨。然而，隔天（8日）卻接獲牧場來電，聲稱「已獲彰化縣動物防疫所通知，雞蛋檢驗合格，可以放行」，並有媒體報導佐證。

聲明稿強調，龍忠蛋行基於對主管機關及多年合作夥伴的信任，加上9日前往牧場時，現場並無任何移動管制跡象，因此誤信雞蛋已無食安疑慮，進而採購了200籃雞蛋，並販售給下游35家業者，未料10日再度被食安處檢出芬普尼超標。

龍忠蛋行在聲明中鄭重澄清，自10日後已未再向文雅牧場進貨，並對此次食安事件深感抱歉。為展現負責態度，蛋行宣布，凡於11月9日至17日期間購買雞蛋的消費者，皆可至門市辦理退貨，若只能周日公休日前來退貨，也會進行協助。

蛋行表示，雖現行法規未強制要求逐批檢驗，但此事責無旁貸，已將所有文件提交司法單位，將全力配合調查，讓事實水落石出，絕不推託責任。