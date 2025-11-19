　
社會 社會焦點 保障人權

無視禁令買4萬顆毒蛋！台中龍忠蛋行發聲明　還原進貨真相

▲龍忠蛋行律師聲明稿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲龍忠蛋行律師聲明稿，釐清進貨時間點，並再次致歉以及接受消費者退貨。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲區「龍忠蛋行」捲入芬普尼毒蛋風暴，為捍衛商譽並澄清外界疑慮，蛋行發布律師聲明稿，強調蛋行絕非在知情下販售問題雞蛋，而是「因為信賴彰化縣府已通知檢驗合格」的資訊，才誤將問題蛋品售出。聲明中除了還原事件始末，並再次向下游店家與消費者表達歉意，提供退貨以示負責。

龍忠蛋行委請盛惠國際法律事務所發出聲明稿，詳細還原了事件時序。聲明指出，龍忠蛋行於11月7日接獲台中食安處通知後，便立即停止向「文雅牧場」進貨。然而，隔天（8日）卻接獲牧場來電，聲稱「已獲彰化縣動物防疫所通知，雞蛋檢驗合格，可以放行」，並有媒體報導佐證。

▲龍忠蛋行律師聲明稿。（圖／記者游瓊華翻攝）

聲明稿強調，龍忠蛋行基於對主管機關及多年合作夥伴的信任，加上9日前往牧場時，現場並無任何移動管制跡象，因此誤信雞蛋已無食安疑慮，進而採購了200籃雞蛋，並販售給下游35家業者，未料10日再度被食安處檢出芬普尼超標。

龍忠蛋行在聲明中鄭重澄清，自10日後已未再向文雅牧場進貨，並對此次食安事件深感抱歉。為展現負責態度，蛋行宣布，凡於11月9日至17日期間購買雞蛋的消費者，皆可至門市辦理退貨，若只能周日公休日前來退貨，也會進行協助。

蛋行表示，雖現行法規未強制要求逐批檢驗，但此事責無旁貸，已將所有文件提交司法單位，將全力配合調查，讓事實水落石出，絕不推託責任。

▲龍忠蛋行律師聲明稿。（圖／記者游瓊華翻攝）

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽

恐怖洗車場老闆！砍殺討薪員工還押他全家　連戶頭3千元也領光

嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

快訊／檢調第2波搜索太子集團　8名財會+客服涉助洗錢遭拘提

Joeman的反毒片已上架！涉毒或緩起訴附加條件　授權新北檢播放

獨／八仙樂園40年員工蔡姐在門口遭撞亡　「希望能重開」成遺願

地藏庵服務20年！女騎士等紅燈遭撞輾慘死　午休返家吃飯釀悲劇

盜賣胎盤幹細胞研究成果被起訴！女教授夫婦喊冤：北醫誤導檢方

獨／驚悚！八仙資深40年員工揮手過馬路仍遭撞倒　命喪樂園門口

相關新聞

腸病毒奪命！台中滿月女嬰1天身亡

腸病毒奪命！台中滿月女嬰1天身亡

國內腸病毒疫情正式拉響警報！疾管署監測數據顯示，上週全國腸病毒門急診就診人次已突破1萬1000人，正式宣告台灣進入腸病毒流行期。在此敏感時機，台中市衛生局日證實，一名家住龍井區的1個月大女嬰，因感染「伊科病毒11型」併發重症，不幸於11月10日病逝，成為今年台中市第6例腸病毒重症個案。

超壯「混血89」小網紅差點踹死人　8萬交保

超壯「混血89」小網紅差點踹死人　8萬交保

通緝犯竟解開手銬脫逃5hrs

通緝犯竟解開手銬脫逃5hrs

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

即／毒蛋流向擴及新北　4600顆恐全吃下肚

即／毒蛋流向擴及新北　4600顆恐全吃下肚

芬普尼蛋毒蛋龍忠蛋行台中海線

