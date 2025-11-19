火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

▲愛買量販公開火鍋料TOP 5排行榜，並推出火鍋商品優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣火鍋市場高達400億台幣，愛買今（19）日公開近30天「火鍋料熱銷排行榜」，根據銷售資料顯示，火鍋料餃類冠軍由「魚餃」奪冠，銷量更是蛋餃的1.5倍。即日起至11月25日多款火鍋商品優惠，還有湯底「蕾媽媽東北酸白菜鍋」單包只要99元。

▲愛買量販公開火鍋料餃類排行榜。（圖／業者提供）



愛買公開近30天火鍋料TOP 5排行榜，第1名是「魚餃」，銷量比第2名「蛋餃」多1.5倍，更是「水晶餃」的4倍之多。前5名排行依序為：魚餃、蛋餃、燕餃、蝦餃、水晶餃。水晶餃由西北品牌最熱銷外，其餘4大餃類皆由桂冠稱霸，穩居消費者首選品牌，義美品牌則緊追在後。

▲即日起至11月25日，推出多款火鍋商品限時優惠。（圖／業者提供）

愛買即日起至11月25日，推出多款火鍋商品限時優惠。湯底方面，蕾媽媽東北酸白菜鍋單包只要99元；良金金門高粱紅燒牛肉鍋單包119元；石二鍋酸菜白肉鍋每盒339元，購買再加碼贈送HAPPY GO點數。

喜歡濃郁湯頭，桂冠濃醇牛乳鍋／LAKSA叻沙鍋，任兩盒342元，單盒只要171元。知名品牌雅方羊肉爐單包僅219元，皆為家庭煮鍋必備的熱銷湯底。

▲▼火鍋料滿額現折。（圖／業者提供）

火鍋料部分，同樣有滿額現折等回饋，西北全品項滿199元，現折10元；台糖冷凍系列滿299元，現折30元。此外，王品集團「石二鍋」招牌火鍋料也推出加碼優惠，包含魚豆腐105元、細烏龍麵69元，購買即加贈HAPPY GO點數，讓民眾一次備齊所需食材，輕鬆在家開鍋。

冬季料理必備的鍋具同步開跑多檔超值優惠，尚朋堂電火鍋980元、聲寶雙溫控鴛鴦鍋1,588元；而深受家庭喜愛的「康寧餐具」加購活動亦持續進行中，商品最低21折起，其中「康寧經典透明鍋」加購價990元即可帶回家，讓民眾煮鍋、燉湯更方便。

★家樂福

家樂福即日起至11月25日「火鍋趴」，集結超過100款湯底與湯品，包括人氣「青花驕麻辣鍋」、「海底撈」、「阿進師」、「寧記」、「這一鍋」、「石二鍋」等名店湯底，打造最強辛香系陣容。

▲家樂福「火鍋趴」集結超過100款湯底與湯品。（圖／業者提供）

新登場的「食下有約花雕豬軟骨鍋」與「緊來酸酸菜快樂豬」風味獨特，「金門圓頭高粱酒糟酸白菜」更以金門契作白菜醃製40天入味。

即日起至11月25日，家樂福常溫湯底、粉絲、米粉系列，每滿399元現折15元；桂冠系列滿299元現折30元；會員消費再享70元加購葡萄王康普茶優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN掌握冒煙商機，11月擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，打造超商通路「迷你自選火鍋」，目前整體業績較去年同期成長2成，新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍。

▲7-11個人火鍋專區銷售成長，海底撈鍋底99元優惠。（圖／業者提供）

看準這周低溫，即日起至12月9日推出優惠，指定微波個人鍋搭配雪碧「省15元」，另外海底撈鍋底「單件99元」。而冷凍肉品方面，今年新上市的「立式夾鏈袋肉片」99元超搶手，豬梅花肉片單品3天狂賣6千包，一舉躍居饗喫鍋銷售冠軍，反映「即開即煮、小包單人份」的i人料理趨勢。

看好消費者「就近買生鮮」需求提升，7-ELEVEN今年擴大有機蔬菜展店，目前已導入至近4,000家門市，逐步養成上班族回家順手買、家庭客多樣化採購的便利習慣。11月以來，「火鍋好朋友」小菜籃包裝的葉菜類、菇類銷售表現突出。