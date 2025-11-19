　
社會 社會焦點 保障人權

外籍人頭帳戶「合法移工佔7成」　移民署資料庫架接並強化阻詐

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

在台外來人口逐年增加，部分移工與僑外生遭詐騙集團利誘後淪為車手或出售金融帳戶、手機門號的情形時有所聞。移民署近日宣布，已與勞動部、教育部及相關單位強化跨部會合作，除擴大多語識詐宣導，更已完成系統介接，可即時提供外來人口相關資料予主管機關，有效提升稽查與監管效率。

台灣正式邁入超高齡社會，產業面臨嚴重缺工，移工人數持續上升。依據勞動部統計，截至今年9月底，全台移工達85萬8939人。警政署近三年統計亦顯示，外來人口涉及販賣金融帳戶供詐騙集團使用的案件中，「合法移工」占比超過七成，遠高於「失聯移工」與「僑外生」不到兩成的比例。

移民署指出，為降低外來人口遭詐團利用風險，已與勞動部、教育部合作，透過講座、簡章、社群平台等多元管道，以多語方式加強宣導犯法風險與詐騙手法。移民署也建置完整系統，並與國家通訊傳播委員會（NCC）、金融監督管理委員會（金管會）等單位進行資料介接，能即時提供移工行方不明等高風險資訊，協助監控異常電信門號與金融帳戶。

至今年10月底，移民署已向主管機關提供超過1055萬筆相關資料供通訊、金融端查詢阻詐。該署強調，將持續與各部會密切合作，強化查緝能量，阻斷詐欺集團利用外來人口犯罪的管道，全力守護民眾財產安全。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

【總經費約6447萬】普發全民國防手冊！平均每本5.86元

相關新聞

外籍車手年破千例　警「全英語反詐宣導」

外籍車手年破千例　警「全英語反詐宣導」

近年外籍人士涉入詐欺案件明顯增加，內政部警政署統計去年共查獲700餘名外籍車手，今年截至9月更突破千人。屏東警分局分析指出，詐團常以高薪誘騙來台民眾或移工販售帳戶，近期更鎖定在台外籍學生。為防止其誤觸法網，與屏東大學合作，以全英語進行反詐宣導，提醒外籍學生勿成為詐騙共犯。

密碼才外洩「帳戶又出狀況」　他130萬飛了

密碼才外洩「帳戶又出狀況」　他130萬飛了

陸兩女輪流扮孕婦「摸」後照鏡　一搭一唱碰瓷上萬元

陸兩女輪流扮孕婦「摸」後照鏡　一搭一唱碰瓷上萬元

詐團「3月騙71億元」　較2月成長16.6%

詐團「3月騙71億元」　較2月成長16.6%

春節防詐不鬆懈　富邦金教戰「5不」守則

春節防詐不鬆懈　富邦金教戰「5不」守則

移工防詐跨部會合作多語宣導詐騙案件金融監控

金馬62特別報導

