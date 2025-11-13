外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

▲屏東警分局到屏東大學外語反詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年外籍人士涉入詐欺案件明顯增加，內政部警政署統計去年共查獲700餘名外籍車手，今年截至9月更突破千人。屏東警分局分析指出，詐團常以高薪誘騙來台民眾或移工販售帳戶，近期更鎖定在台外籍學生。為防止其誤觸法網，與屏東大學合作，以全英語進行反詐宣導，提醒外籍學生勿成為詐騙共犯。

屏東警分局表示，目前詐欺案件防制為當前警察機關執法重點，其中「詐欺車手」及「帳戶匯款」等案類則占詐欺案類的大宗，另外由外籍人士擔任涉入詐欺案件的數量在近年來也有顯著成長，根據內政部警政署統計在去(2024)年總計查獲700餘名外籍車手，在今(2025)年1至9月份間遭查獲的外籍車手已達1,000餘名。

屏東分局深入分析認為，所查獲的外籍車手多遭詐騙集團以「高薪」、「賺快錢」、「提供免費食宿」等假廣告吸引來臺擔任車手，而在臺的外籍移工則遭詐騙集團鎖定，販售渠等之金融帳戶供詐團使用，造成警方追查斷點。從近期發生的案例分析，詐騙集團轉向目標鎖定在臺求學的外籍學生，利用渠等不諳我國法令及需要金錢的弱點，吸引學生協助擔任詐欺車手，成為詐欺案的共犯。

有鑑於此屏東分局除將持續加強查緝外籍車手外，亦與轄內最高學府屏東大學合作，於月13日由屏東分局防治組組長王翔正率外事員警，利用屏東大學外籍學生集會期間，以全英語方式實施反詐騙宣導，運用實際案例宣導擔任車手及提供人頭帳戶將會面臨的後果，以及說明新增的檢舉詐欺案件獎勵辦法，並輔以有獎徵答的互動方式提升學生們的印象，期能防制渠等因一時不察而淪為有心人士利用的受害者。