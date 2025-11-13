　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

▲屏東警分局到屏東大學外語反詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局到屏東大學外語反詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年外籍人士涉入詐欺案件明顯增加，內政部警政署統計去年共查獲700餘名外籍車手，今年截至9月更突破千人。屏東警分局分析指出，詐團常以高薪誘騙來台民眾或移工販售帳戶，近期更鎖定在台外籍學生。為防止其誤觸法網，與屏東大學合作，以全英語進行反詐宣導，提醒外籍學生勿成為詐騙共犯。

▲屏東警分局到屏東大學外語反詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局到屏東大學外語反詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示，目前詐欺案件防制為當前警察機關執法重點，其中「詐欺車手」及「帳戶匯款」等案類則占詐欺案類的大宗，另外由外籍人士擔任涉入詐欺案件的數量在近年來也有顯著成長，根據內政部警政署統計在去(2024)年總計查獲700餘名外籍車手，在今(2025)年1至9月份間遭查獲的外籍車手已達1,000餘名。

屏東分局深入分析認為，所查獲的外籍車手多遭詐騙集團以「高薪」、「賺快錢」、「提供免費食宿」等假廣告吸引來臺擔任車手，而在臺的外籍移工則遭詐騙集團鎖定，販售渠等之金融帳戶供詐團使用，造成警方追查斷點。從近期發生的案例分析，詐騙集團轉向目標鎖定在臺求學的外籍學生，利用渠等不諳我國法令及需要金錢的弱點，吸引學生協助擔任詐欺車手，成為詐欺案的共犯。

有鑑於此屏東分局除將持續加強查緝外籍車手外，亦與轄內最高學府屏東大學合作，於月13日由屏東分局防治組組長王翔正率外事員警，利用屏東大學外籍學生集會期間，以全英語方式實施反詐騙宣導，運用實際案例宣導擔任車手及提供人頭帳戶將會面臨的後果，以及說明新增的檢舉詐欺案件獎勵辦法，並輔以有獎徵答的互動方式提升學生們的印象，期能防制渠等因一時不察而淪為有心人士利用的受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

假檢警詐140萬+黃金683兩！2年後金價飆破億　落網詐團賠慘了

替朋友孫女還新加坡卡債！72歲翁銀行領31萬　警銀聯手阻詐

外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員...扣50萬+毒品

假冒郵局「普發1萬被盜領」他信了反遭詐百萬　2嫌落網手法曝

把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

快訊／爛路險害命！中華電信包商回填不平　北榮護理師慘摔送醫

芬普尼毒蛋持續燒！疑殺蟲劑噴雞檢搜索雞場　負責人遭帶回偵訊

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

假檢警詐140萬+黃金683兩！2年後金價飆破億　落網詐團賠慘了

替朋友孫女還新加坡卡債！72歲翁銀行領31萬　警銀聯手阻詐

外籍車手年破千例！警赴屏東大學...全英語反詐宣導

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員...扣50萬+毒品

假冒郵局「普發1萬被盜領」他信了反遭詐百萬　2嫌落網手法曝

把闖家中惡煞殺掉！主張「堡壘原則」無罪　不算正當防衛理由曝

科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下手雙亡

快訊／爛路險害命！中華電信包商回填不平　北榮護理師慘摔送醫

芬普尼毒蛋持續燒！疑殺蟲劑噴雞檢搜索雞場　負責人遭帶回偵訊

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發3聲明「不知情被牽連」譴責出軌行為

聖誕節佈置居家小心3地雷！燈串老化、品質太差都有安全隱憂

【泳圈超人出動】宜蘭暴雨淹水友受困！路上順手救阿嬤

社會熱門新聞

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

即／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流　泥水狂奔畫面曝

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵　2車主體恤救災未報案求償

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

即／汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾傷

渣男約國一少女3度開房害懷孕　不領養孩子被重判

即／知名麻辣鍋闆娘助詐團洗錢　今晨羈押禁見

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！　23歲騎士生日變忌日

抓4歲童去撞牆變植物人　媽媽男友起訴

28年前命案！　國中生亡靈二度託夢決心復仇

更多熱門

相關新聞

網路購物「買空賣空」詐騙猖獗　

網路購物「買空賣空」詐騙猖獗　

北市東區貴婦遭詐780萬！港籍女車手下場曝

北市東區貴婦遭詐780萬！港籍女車手下場曝

嘉義地檢署義務勞務機構培訓　深化反詐騙

嘉義地檢署義務勞務機構培訓　深化反詐騙

執行署嘉義分署攜手南區國稅局　宣導防詐騙

執行署嘉義分署攜手南區國稅局　宣導防詐騙

中埔警長變身夜市叫賣哥　籲小心股票詐騙

中埔警長變身夜市叫賣哥　籲小心股票詐騙

關鍵字：

外籍車手詐騙案件屏東警分局反詐騙外籍學生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

最難交到知心好友星座Top 3

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面