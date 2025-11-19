　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

▲▼4個「吃飯壞習慣」讓減重總是失敗 。（圖／Unsplash）

▲研究發現，用餐太快會使大腦錯過飽足訊號，造成不自覺的過量進食。專家建議放慢速度、專注進食，有助控制飲食與減脂。（圖／Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣外食比例高，許多人吃飯速度快、邊滑手機邊狼吞虎嚥，不到10分鐘就把整份餐點吃完。即使已經減少澱粉、挑過食材或計算熱量，體重仍難下降。日本最新研究與哈佛大學建議都指出，問題往往不在「吃什麼」，而是「怎麼吃」。

來自日本的全人健康教練AYUMI在近期報導指出，吃飯速度會明顯影響飽足感與攝取量。即使吃的是同樣的餐點，「吃得快」的人常在大腦還沒接收到飽的訊號之前就把食物吃完；反之，「吃得慢」的人更容易吃少一點就滿足。她提醒，「吃法」是許多人忽略的減脂關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究揭慢食優勢：飽足訊號需要15～20分鐘
AYUMI引用哈佛大學推廣的正念飲食概念指出，當注意力集中在餐點、咀嚼與吞嚥上時，進食速度自然減緩，味道也會更明顯，滿足感更高。而日本於2025年發表的研究也指出，只要將每一口變小、延長咀嚼時間，便能有效拉長用餐時間，並自然減少整體攝取量。

研究證實，大腦從「開始吃」到「感覺到飽」大約需要15～20分鐘，因此進食越快，越容易吃過量。

今天就可以開始的4招飲食小技巧
AYUMI整理出4種從今天就能開始的簡單用餐方式，不需節食、不用器材，只要調整幾個小細節，就能讓身體更快察覺飽足、減少過量攝取。

1. 一口一動作：吃一口、放一下
第一個方法是最容易實踐的「一口一動作」。當食物入口時，先把筷子或叉子放回桌上，等吞下再拿起來。這小動作能打破快速連續進食的慣性，讓每一口都有節奏，也讓身體有時間接收飽足訊號。

2. 專注咀嚼、認真品味
第二個方法是「好好咀嚼、專注品味」。比起數咀嚼次數，更重要的是集中注意力在香氣、甜味、口感上。當大腦專注於味道時，咀嚼次數會自然增加，少量也能吃得更滿足。

3. 吃之前先「看看」你的食物
第三個方法，是許多人想不到的，那就是「吃之前先用眼睛看」。現代人常邊看手機邊吃，甚至沒有好好看過盤子裡有什麼。AYUMI建議用餐前花幾秒觀察食材的色澤、形狀、份量，讓大腦切換到「正在吃飯」的模式，使之後每一口都更有存在感。

4. 避免分心、讓注意力回到餐點
第四個方法，是把容易分心的東西移開，如手機、筆電、電視等。當注意力被分散，人會無意識加快進食速度，也較難察覺飽足感。讓餐桌環境保持安靜，就能更敏銳感受味道與飽足。

小技巧能帶來大改變，從下一餐開始就能實踐！
AYUMI強調，這些方法不是激進的減肥法，但核心目的都是一致的，讓身體有時間感受到正在進食。只要放慢速度，大腦就能在剛好適當的時間發出飽足訊號，自然降低吃過量的可能性。她提醒，「吃法」只是飲食管理中的一部分，真正影響體重的仍是飲食內容、運動、睡眠與生活習慣。但若常覺得「吃不多也沒瘦」，不妨從下一餐開始，試試這4招。

對忙碌的台灣外食族來說，減脂不必從困難的飲食法開始，而是從一口、一眼、一個注意力的小調整做起。讓吃飯變得更有意識，也許就能讓每天的每一餐更舒服、更符合身體節奏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況
全球首例！　人類感染H5N5禽流感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷空氣來襲你家夠暖嗎？小心「房間太冷讓人憂鬱」高齡者風險增1.5倍

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

韓國買飲料遇到台人　店員妹狂尬笑！他曝「丟臉1幕」全場崩潰

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家

發濺血圖卡被起訴　工程師復出「第一PO」酸：不支持民進黨就羈押

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎　裁縫師連夜打造冠軍戰袍

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

學勞權也能這麼有趣！北市勞動局勞動影音課程　用社群語言說勞動權益

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

韓國買飲料遇到台人　店員妹狂尬笑！他曝「丟臉1幕」全場崩潰

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家

發濺血圖卡被起訴　工程師復出「第一PO」酸：不支持民進黨就羈押

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎　裁縫師連夜打造冠軍戰袍

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

學勞權也能這麼有趣！北市勞動局勞動影音課程　用社群語言說勞動權益

海綿寶寶「在深海裡是什麼顏色？」　一票人都答錯

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

合點壽司11/23前「買千送千」　新推總料理長套餐600元有找　

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

44歲Ella「人生最好的狀態」　「30歲根本還是嬰兒」

生活熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

明再探12℃　下波變天時間曝

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

Joeman停播對決系列！新片「當她助理」嗨笑

館長爆「大師兄刷紫變」狂噴百萬　釣出老司機！

抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

更多熱門

相關新聞

甩油好夥伴！營養師曝百香果營養好處

甩油好夥伴！營養師曝百香果營養好處

酸酸甜甜的百香果，一切開香味撲鼻而來，它不只香氣迷人、口感誘人，更是營養師高敏敏大力推薦的高維他命C與高纖維代表。每100克僅約64大卡熱量，卻含有超過5克的膳食纖維與豐富抗氧化物，更是天然的「甩油好夥伴」。

5個吃火鍋不發胖小技巧公開

5個吃火鍋不發胖小技巧公開

「亞洲最瘦國家」是越南　醫曝4大原因

「亞洲最瘦國家」是越南　醫曝4大原因

營養師激推瘦瘦菜　有助控制食慾

營養師激推瘦瘦菜　有助控制食慾

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

關鍵字：

慢食減脂飲食技巧飽足感瘦身

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面