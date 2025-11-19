鄭黃會登場！鄭麗文送藍、白鵲陶瓷盤　黃國昌別KP徽章贈鎢絲燈

▲國民黨主席鄭麗文送上藍鵲、白鵲陶瓷圓盤。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉辦主席高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神，針對未來在野合作展開深度交流。鄭麗文一身灰色洋裝，外罩黑色外套現身，黃國昌則是純黑西裝，並別上KP徽章，兩人在幕僚陪同下一同輕鬆進場。在雙方互送禮物環節部分，鄭麗文送上藍鵲、白鵲陶瓷圓盤，黃國昌則準備鎢絲燈，要給台灣一個光明的未來。

會談於下午3點準時展開，包含1小時對談與後續媒體聯訪。國民黨出席陣容包括鄭麗文、李乾龍、李哲華、吳宗憲與傅崐萁；民眾黨則由黃國昌、周瑜修、黃成峻、賴香伶及陳智菡代表。

依公布議程安排，兩黨主席下午14時45分抵達會場後稍作休息，15時共同進入會場，由主持人介紹雙方主席及與會貴賓，並安排兩位主席上台互贈禮物與合照，隨即入座展開正式對談。

本次對談聚焦四大主軸。首先，雙方將討論在野目前面臨的挑戰，如何整合力量有效推動政策改革，並以本屆國會在野合作經驗為基礎，檢視守護台灣的成功模式。其次，兩黨將談論合作必要性，認為在執政黨濫權、架空國會與國際局勢變化下，台灣民主面臨空前挑戰，藍白協作成為當務之急。

第三項討論重點聚焦地方選舉策略調整，雙方認為政黨競合不應是零和遊戲，面對2026地方選舉，應尋求最大化民意支持的合作空間，並探討具體整合做法，從政策對接起步。最後，兩黨將就幕僚層級建立穩定且直接的溝通管道，以加速政策整合、選戰應對與資訊共享。

完成對談後，主持人將在16時邀集兩黨主席與幕僚合照，16時05分起進行媒體聯訪，由民眾黨與國民黨各自指定三家媒體進行提問。此次會談被視為藍白在地方到中央、政策到選戰全面合作的起點，外界也關注雙方是否能逐步建立長期溝通與協作機制。

▼民眾黨主席黃國昌贈鎢絲燈給鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）