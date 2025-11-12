旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

▲行李與隨身用品在旅途中會吸附大量灰塵與細菌，若清潔不徹底，恐怕讓黴菌和異味在家中滋生。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

不少人旅行回家後，只是把衣服丟進洗衣機、行李箱擦一擦就收起來，但衛生專家提醒，行李與隨身用品在旅途中會吸附大量灰塵與細菌，若清潔不徹底，恐怕讓黴菌和異味在家中滋生。美國清潔協會專家艾克（Jessica Ek）與紐約長老會醫院內科醫師羅奇（Keith Roach）分享了旅行後正確清潔行李的五步驟。

第一步：盥洗用品與行李箱要完全乾燥

潔西卡指出，千萬不要在潮濕狀態下收納盥洗用品或行李箱，因為「只要還濕著放進去，就會讓細菌和黴菌開始生長」。她建議所有物品在收好前都應先清洗、晾乾。

第二步：別忘了清洗頸枕

羅奇醫師提醒，頸枕雖是旅行必備品，但也是最容易藏污納垢的「細菌聚集物」。他解釋：「皮膚油脂和角質會附著其上，時間久了味道難聞又不舒服。」

若頸枕有可拆的外套，可單獨清洗；若沒有，就直接整顆下水清洗。

第三步：徹底清潔手機與耳機

潔西卡指出，手機是最容易藏菌的隨身物品之一。她建議，先用乾淨布擦拭表面，再用消毒濕巾清潔，最後讓手機自然風乾。

耳機則可用少量酒精或消毒濕巾擦拭，但要小心避開插孔與開口，以免液體滲入。

第四步：行李箱內外都要清

專家提醒，行李箱外殼可用抗菌濕巾擦拭，內部則建議用吸塵器清除灰塵與碎屑。若有異味殘留，潔西卡建議可將小蘇打粉（baking soda）與水調成糊狀塗抹，能有效去除異味。

第五步：水壺別拖到回家才洗

潔西卡強調，水壺必須在旅途中就定期清洗，而非回家後才想起來。清潔時應使用「水、肥皂與摩擦力」，才能徹底去除內部殘留。對於吸管等配件，她建議使用細管刷清洗，或乾脆選擇不含吸管設計的款式。

專家最後提醒，旅行後的清潔工作不該只停在洗衣服，盥洗用品、頸枕、手機與行李箱都可能是細菌聚集的溫床。若能每次旅程結束後按步驟清理，不僅能延長用品壽命，也能讓下趟旅程更安心衛生。