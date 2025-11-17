　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國駐黎維和人員遭坦克開火！　以軍認了：誤判

▲▼ 圖為聯合國維和人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲圖為聯合國維和人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）16日表示，以色列軍隊一輛坦克在黎巴嫩境內設立的以國陣地上，朝UNIFIL維和人員開火，重機槍子彈擊中距離維和人員約5公尺的位置，並稱這起事件嚴重違反聯合國安理會決議。對此，以色列國防軍透過聲明承認誤判，錯把正在巡邏的聯合國維和人員視為嫌疑犯。

半島電視台等報導，事發當下，聯合國維和部隊人員立即尋找掩護，並透過UNIFIL聯繫管道找上以色列軍隊，要求停止射擊。大約在30分鐘後，以軍坦克撤退，維和人員這才得以安全撤離，整起事件並未造成人員受傷。

UNIFIL表示，這起事件嚴重違反聯合國安理會第1701號決議，「我們再次呼籲（以軍）停止對維和人員及其附近區域的任何侵略行為與襲擊」。

以色列事後證實這起事件，並稱其士兵朝2名UNIFIL人員開火是因為惡劣天氣導致誤判。以軍稱，當時士兵在哈馬梅斯（Hamames）地區發現2名「嫌疑人」之後，先是鳴槍示警迫使對方撤離，但經調查，這2人是正在當地巡邏的聯合國維和人員。

以軍強調，以軍並未蓄意朝UNIFIL士兵開火，正透過官方管道進行處理。但以軍也稱，將會持續開展行動，消除對以色列的任何威脅。

這已是近三個月來第三起類似事件。9月2日，以軍無人機曾在聯合國維和人員清理路障時投擲4枚手榴彈；10月26日亦發生無人機投彈及坦克開火攻擊維和人員事件。

自2023年10月加薩戰爭爆發後跨境衝突不斷，儘管以色列與真主黨已達成停火協議，以軍仍以真主黨威脅為由持續在黎巴嫩進行定期打擊，並在2月18日撤軍期限後仍維持邊境駐軍。

以色列聯合國維和黎巴嫩

