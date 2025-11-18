冷空氣抵達還會更冷！一張圖看一周天氣「雲霄飛車變溫」

▲冷空氣持續南下，各地有感降溫。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

中央氣象署預報，今（18日）晚北台灣低溫下探16度，中南部、花東約17度，明天（19日）清晨中部以北、宜蘭15至16度，南部及花東17至18度，局部沿海空曠地區可能再低1、2度。尤其明天至20日（周四）清晨是低溫最明顯的時候，中部以北、宜蘭15至16度，其他地區17至18度，到了白天就會略為回溫，感受仍偏涼。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也指，今天越晚越冷，由於冷空氣持續南下，氣溫繼續下降，北台灣下雨相當濕冷，入夜後，中南部氣溫進一步下降，也會感覺到冷。預估明天達到最冷時刻，展望未來一周，越接近12月會越有冬天的感覺，但相對的，溫度上下起伏震盪也會比較大。

氣象署指出，入秋最強東北季風報到，中、北、宜低溫探15度，空曠平原、近山區平地再低1至2度。主要影響期間為今天起至21日（周五），最低溫時間為今晚明晨以及明晚到20日清晨；天氣型態部分，今明迎風面北宜陰雨；20、21日北宜降雨稍減緩，西半部地區雲量、降雨機率略增。

▼氣象署一周天氣預報

•11/18晚～11/19晨（二～三）—北宜局部大雨

桃園以北、宜蘭陰雨濕涼，基隆北海岸、雙北山區、宜蘭降雨連續，累積雨量達大雨或豪雨。

各地低溫：北宜16~17度、中南花東19~22度、馬祖14度、金門16度、澎湖19度。

•11/19（三）白天起—迎風面雨勢減緩但仍有雨

桃園以北、宜蘭陰雨，竹苗、花東、恆春半島零星雨，中南部多雲到晴。

夜晚清晨各地低溫：北宜15~16度、中南花東16~18度、馬祖12度、金門14度、澎湖18度。

•11/20（四）—迎風面降雨更趨短暫

桃園以北、宜花局部短暫雨，台東、恆春半島零星雨，新竹以南多雲

夜晚清晨各地低溫：北宜15~16度、中南花東16~18度、馬祖13度、金門14度、澎湖19度。

•11/21（五）—迎風面有雨停空檔

桃園以北、東半部仍有局部短暫雨，桃園、大台北平地可有更多雨停空檔。

夜晚清晨各地低溫較日前回升1~2度，

•11/22～11/23（六～日）—東北季風減弱

氣溫回升，早晚仍稍涼；北海岸、東半部、大台北山區偶雨