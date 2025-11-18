外套穿上！番薯大變色北台灣急凍探15℃　「今晚起迎最低溫」

▲入秋最強！北台灣大幅降溫。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

入秋最強冷空氣報到，中央氣象署表示，北台灣今天（18日）氣溫已大幅下降，預計入夜開始迎來最低溫，中、北、宜低溫下探15度，中南部今晚也轉涼，20日（周四）清晨會更涼，提醒民眾準備厚一點的衣物。氣象專家分析，各地氣溫大概已經出現2至5度的降幅，今晚起是本波冷空氣最強時候，全台氣溫明顯下降。

氣象署表示，東北季風影響，北台灣今天傍晚後溫度逐漸下降，深夜將來到16至18度，各地明顯轉涼，明天（19日）清晨中部以北及宜蘭低溫來到15度，南部及花東也只有17度左右，局部溫度會再更低，各地皆感受涼冷，白天北台灣仍約17度，整天濕冷，其他地區稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度；降雨則仍以迎風面為主，桃園以北、宜花陰雨，整體水氣逐漸減少。

氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」指出，本波冷空氣截至今晚，各地氣溫與24小時前相比，大概有2至5度的降幅，預計隨著冷空氣持續南下，今晚起至20日上半天是本波冷空氣最強時候，嘉義以北及宜蘭最低溫下探14至16度，花東、澎湖及台南以南，低溫約在17度，由於同時會有中高層雲系通過，未來2天各地雲量仍會偏多，一整天感受上都會涼涼、冷冷的，預計21日起才會逐漸回溫。

▼明天降雨仍以迎風面為主。

