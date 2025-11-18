台中「銀向學習2.0」　讓長者用 AI 創作人生故事

▲課堂中長者互相交換想法，展現熱絡的跨世代學習氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府社會局長青福利科今年推出「銀向學習2.0 創齡無極限」計畫，邀請中高齡長者重新走進學習場域。由僑光科技大學推廣教育中心承辦的課程，以生活故事為起點，結合最新科技工具，讓長者在熟悉與陌生之間找到學習的樂趣，也讓年齡成為新的創意起跑線。

課程中，長輩們在「壯世代教科文協會」的引導下，嘗試以結構化的方式書寫自己的生命史。他們翻閱過往照片、回想成長片段，一字一句整理出屬於自己的自傳稿；有人談起早年打拚的歲月，有人寫下與家人相伴的故事，教室一角時而安靜，時而傳來相互分享的笑聲。

僑光科大行銷與流通管理系提供的新型電腦設備與生成式 AI 工具，則為這些故事添上另一種呈現方式。參與長者學習如何利用 AI 生成圖片、動漫影音與簡易影片，甚至嘗試設計虛擬場景，原本對科技有些畏懼的長輩，也在操作後露出驚喜神情，「沒想到我也能做出這種作品」成了教室裡最常出現的回饋。

社會局長青福利科表示，市府每年投入大量資源推動銀髮學習，希望長者不只是「活得老」，更能「活得好」。從飲食、睡眠到活動力與學習能力，都期待透過多元課程獲得提升，讓幸福感成為生活的底色。此次課程特別強調跨世代共融，希望年長者能與年輕人共享創意、技術與生活經驗，在 AI 時代共同找到學習的節奏。

本計畫成果發表會於 今（18） 日在僑光科技大學圖資大樓一樓玻璃屋舉行，現場展出學員們的自傳作品、AI 生成影像與創意影音，歡迎市民共同見證長者學習的能量與熱情。僑光科技大學推廣教育中心表示，課程不只傳授技能，更重要的是讓長者找回自信與探索新事物的勇氣。透過科技工具與溫暖陪伴，中高齡族群也能打造屬於自己的黃金創作期，讓人生的後半場活得更有光彩。