生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男確診超毒性淋巴癌！脖子恐怖變形　「鴕鳥蛋大」腫瘤畫面曝

▲淋巴癌,亞大附醫,賴彥廷,血液腫瘤科。（圖／亞大醫院提供）

▲台中一名男子脖子恐怖變形，長了一顆如鴕鳥蛋大的腫瘤，就醫確診罹患超侵襲性淋巴癌。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

一名68歲廖姓老翁今年初右側頸部出現一顆小腫塊，初期沒有任何不適，之後逐漸變大且合併紅腫熱痛，但他並未積極治療，直到腫塊變形有如「鴕鳥蛋」大才連忙就醫，經切片檢查證實是「伯基特淋巴瘤」，腫瘤已經逼近氣管僅隔0.1公分，有如「一線天」，還出現多種併發症，所幸經化療後腫塊逐漸消退，才撿回一命。

亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主治醫師賴彥廷表示，患者很早就發現異常，但卻遲遲不願就醫，反而自行吃止痛藥與偏方，直到三個月後，腫塊已經大如鴕鳥蛋，外觀明顯變形、疼痛難耐，才連忙前往耳鼻喉科求診，經切片檢查後確診為「伯基特淋巴瘤（Burkitt’s lymphoma）」，這是一種罕見但極具侵略性的非何杰金氏淋巴癌，腫瘤生長速度非常快，若未即時治療，恐將危及生命。

▲淋巴癌,亞大附醫,賴彥廷,血液腫瘤科。（圖／亞大醫院提供）

▲賴彥廷提到，經過化療以及支持性療法後，患者頸部腫塊已完全消退，腎功能也恢復穩定，整體復原良好，目前已順利出院，後續將安排門診追蹤與繼續階段性治療。（圖／亞大附醫提供，下同）

賴彥廷指出，每個人身上都有許多淋巴腺，淋巴腺比較集中的位置，包括頭頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔等部位，當這些區域有感染源侵入時，該區的淋巴腺就會跟著腫大、發炎，若是淋巴細胞出現惡性轉變，則會轉變成惡性淋巴瘤，也就是俗稱的淋巴癌。

斷層掃描檢查發現，患者頸部的腫瘤與氣管僅僅相隔0.1公分，幾乎已經壓迫到呼吸道，若是再晚一步，可能會因窒息而喪命，加上治療前，患者已經出現自發性的「腫瘤溶解症候群」，這常見於化療過程中腫瘤細胞大量死亡後，細胞內代謝廢物釋出至血液中，進而阻塞腎小管，造成高尿酸血症、高鉀血症，也大幅增加急性腎衰竭與需要洗腎的風險。

▲淋巴癌,亞大附醫,賴彥廷,血液腫瘤科。（圖／亞大醫院提供）

▲斷層掃描檢查發現，患者頸部的腫瘤與氣管僅僅相隔0.1公分，幾乎壓迫呼吸道。

賴彥廷提醒，淋巴瘤絕對不是並非不治之症，尤其是像伯基特淋巴瘤或是最常見的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」這類高侵襲性的淋巴癌，只要能越早發現、越快開始治療，控制效果就越好，甚至有機會達到完全緩解，因此若發現頸部、腋下、鼠蹊部等部位有不明腫塊、短時間變大或合併有疼痛或紅腫熱感，請勿輕忽拖延，務必及早就醫，爭取治療的黃金時間。

