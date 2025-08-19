髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

▲男造型師就醫後確診為「沾黏性肩關節囊炎」(五十肩)，經安排肩關節囊鬆解注射搭配物理治療後，疼痛明顯減輕。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名52歲王姓髮型師近三個月來右肩嚴重疼痛，不僅抬手穿衣、梳頭甚至洗臉都困難重重，每天還得強忍上工。就醫後確診為「沾黏性肩關節囊炎」(五十肩)，經安排肩關節囊鬆解注射搭配物理治療後，疼痛明顯減輕，手臂活動範圍也增加許多，日常生活功能大幅改善，讓他又能笑臉迎賓。

亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師徐瑋璟指出，「沾黏性肩關節囊炎」是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病，常見於40至60歲族群，常被稱為五十肩，以女性比例稍高；典型症狀是肩部持續疼痛，尤其在夜間更為明顯，並伴隨肩關節活動受限，嚴重時連穿脫衣服、伸手取物都變得困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐瑋璟補充，肩關節囊鬆解注射是在治療過程中，利用超音波儀器導引，再依照病情嚴重程度，將生理食鹽水、高濃度葡萄糖溶液、局部麻醉劑或類固醇等藥劑注射到沾黏、變厚的關節囊及韌帶處，以撐開沾黏的關節囊，精確鬆解受限組織，不僅減輕疼痛，也能增加關節活動度。

徐瑋璟強調，五十肩若拖延治療，沾黏性肩關節囊炎往往會延長病程，導致疼痛與活動受限的時間更久，此外，肩部疼痛並非全是五十肩，許多疾病如肩夾擠症候群、旋轉肌袖撕裂傷、鈣化性肌腱炎等，症狀相似但治療方式不同，為避免延誤診斷與最佳治療時機，建議患者出現持續肩痛與活動受限時，應盡快就醫，由專業醫師進行完整評估與治療，早日恢復健康靈活的肩膀。