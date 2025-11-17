　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群　「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

▲大陸民間人工豢養高攻擊性「虎頭蜂」藉此牟利，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸民間人工豢養高攻擊性「虎頭蜂」藉此牟利，引起外界關注。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸虎頭蜂攻擊事件頻傳，央視《財經調查》揭露市面暗藏大量人工養殖與非法販售行為，包括以「能治病」為由兜售蜂酒、蜂蛹及線上教學，引起生態與人身安全疑慮。該節目曝光，有人甚至大量繁育被稱為「殺人蜂」的七里游虎頭蜂，攻擊性極強，受驚時可追擊數公里，連眼鏡蛇都能獵殺，部分蜂巢距村民生活區僅十多公尺，毫無防護設施。

▲大陸民間人工豢養高攻擊性「虎頭蜂」藉此牟利，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

《央視新聞》報導，虎頭蜂，學名胡蜂，俗稱馬蜂、黃蜂，具有極強的攻擊性，傷人甚至死亡的事件時有發生。我國不少地區都發佈了加強虎頭蜂危害處置工作的通知，甚至明確禁止虎頭蜂養殖。有消費者向《財經調查》欄目反映，網路平台上，一些商家以虎頭蜂能治病為由，大肆兜售這種毒蜂，甚至有人在大規模養殖這種毒蜂，以此牟利。

在多個直播間，虎頭蜂以每隻1至2元（人民幣，下同）販售，主播聲稱可泡酒或外敷，消費者私訊後被進一步推銷「治病功效」，購買的虎頭蜂酒瓶身未標任何資訊，屬於典型「三無產品」。

▲大陸民間人工豢養高攻擊性「虎頭蜂」藉此牟利，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

四川、雲南多名養殖戶直言，蜂酒療效純屬噱頭，業者真正盈利來源是高價蜂蛹，部分養殖戶靠此獲利數倍以上。

其中，最具攻擊性的紅娘虎頭蜂、七里游虎頭蜂等品種被大量養殖，蜂巢距民宅、村口極近，養殖場無圍欄、無警示，靠近便有可能被攻擊。部分從業者坦承清楚其危險性，但因未被明文禁止且收益可觀，仍在政策空白地帶大量擴產。

調查報導亦發現，有公司收取6666元後教授虎頭蜂養殖技術，並向學員出售蜂王與蜂巢；雲南昆明的蜂蛹交易市場一天可售出20噸，各地需求帶動更多人投入養殖。

業內專家指出，高危虎頭蜂在多省被要求禁止或清退，然而畜牧相關法規並未對其養殖作出限制，導致產業長期缺乏標準與監管。生物研究學者譚江麗坦言，無序養蜂已造成生態破壞及地方生物多樣性風險，也使攻擊事件愈趨頻繁。

