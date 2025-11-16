　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

有女網友表示，男友曾諾精心安排生日，當天卻帶她吃鹽酥雞。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲原PO表示，男友曾承諾精心安排生日，當天卻帶她吃鹽酥雞。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

不少人遇到一年一度的生日，都會希望伴侶能精心幫自己度過特別的日子，無論是一份小禮物或是一束花，都能令不少女生相當感動。不過近日有一名女網友發文怒控，幫男友慶祝生日時，送了他遊戲機、帶去吃高級餐廳，對方也答應會如此用心對待自己的生日，沒想到她生日當天卻特別約好一個時間帶她吃鹽酥雞，更直喊「妳上週不是已經跟閨密吃高級日料了？妳家人下週不是還要帶妳去吃鐵板燒？我以為妳這禮拜會想吃簡單的」，讓她果斷提分手。

該名女網友在Dcard以「生日當天被帶去吃鹽酥雞」為題在感情版發文，表示男友生日時，她精心安排一整天的行程，不但買遊戲機給他，還帶他去吃高級餐廳，對方也感到非常開心，並稱「很有面子、很愛妳」，也答應下次換自己生日時，他也會如此用心安排。

然而，15日當天迎來原PO生日，其男友幾週前就敲定好替女友慶祝日期，但是一直沒敲定時間，讓她原本以為是在準備驚喜，因此她就沒多問；一直到14日，男友說隔天約晚上6點，她也特地精心打扮赴約，沒想到碰面後男友說「妳不是很喜歡吃鹽酥雞嗎？我帶妳去吃鹽酥雞！」讓她傻爆眼問「今天是我生日你知道吧？」對方也回應「知道啊，所以帶妳去吃妳最愛的小吃。」

雖原PO當下不太高興，但仍坐下一同吃鹽酥雞，對方還不時提及早上跟朋友打球很累、隊友很雷等話題；未料，鹽酥雞吃完後，男友竟問「我好像還有點餓，妳還想吃什麼？」接著再默默帶她去吃常吃的宵夜攤，吃完後就說他很累，要回家睡覺了。

原PO表示，2人分開前，想說再給對方一次機會，問他隔天有什麼安排，對方仍不以為意地說「我要睡到自然醒啊」，讓她當場氣炸，回家後直接提分手。更令人驚訝的是，男友隨後衝到她家質問：「妳上禮拜不是已經跟閨密吃高級日本料理了？而且妳家人下禮拜不是還要帶妳去吃鐵板燒？我以為妳這禮拜會想吃簡單的。」

原PO也透露，對方的年薪是自己的兩倍，平常他也只要養活他一個人而已，沒想到自己會度過這樣的生日，看清他多麼不用心，最後無奈道「生日當天搞這齣算什麼！」

貼文曝光後，吸引網友熱議，紛紛憤怒留言寫道「都幾歲的人了，不是沒有社會化就是不懂得互相、體貼，甚至臉皮超厚，完全沒有一點抱歉的感覺，這種人做朋友都沒必要」、「男友不行姐妹來聚」、「吃鹽酥雞還要特地敲定日期？哪家鹹酥雞這麼厲害」、「就是自私＋沒心而已」、「他就是覺得妳不值得他花時間精心準備」、「我怎麼覺得他是故意想被分手」。

更有網友透露，自己也發生過類似的事「笑了，還以為是我發文，也遇過某任在我生日的時候帶我去吃鹽酥雞，幾個月後我受不了問他，他說因為最近吃很多好料了，想說夠了？關聯到底在？我要哭了，感覺浪費了一次開心的生日」、「我在我前任生日時，帶他去吃人均三千多的餐廳＋不錯的禮物，結果被他嫌浪費錢。他在我生日當天只買了一個我不喜歡吃的蛋糕」。

高雄市林園區因自來水管線汰換工程，部分路段今明兩天（16、17日）實施限時停水，影響時間為上午8時停水至下午4時，提醒有需要的民眾務必儲水備用。

