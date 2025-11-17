國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

▲台電。（台電公司圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

一名網友分享在台電工作近3年後選擇離職，許多令人詬病的原因包括老廠文化、僵化官僚體制與人事問題等，讓他決定「先登出了」。雖然同事勸說離開後恐怕找不到更好的工作，但原PO坦言，在台電內部待下去看起來也不會更好，「真的也受夠了」，但如果家中經濟無虞，「國營還是不錯的選擇」。

原PO在Dcard發文，他表示在電廠工作將近3年，深刻體會到組織的封閉程度超乎想像，不僅老廠文化僵化、官僚問題嚴重，還有主管若是看人不順眼，「就有辦法把你弄走」，「因為某些單位工作很閒，每天都在討論別人八卦」。

原PO透露，同事們曾勸阻他離職，認為離開台電很難找到更好的職涯選項；然而他認為目前台電內部狀況早就不宜久留，包括虧損持續擴大、卡等日益嚴重、獎金發放延宕等問題，「在台電也不會更好」。他感嘆，國營事業已經不像過往那麼具吸引力，但休假制度相對完善，優點就是假很好請，「如果家裡不缺錢國營還是不錯的選擇。」

文章曝光後，不少有類似經驗的網友也湧入留言表示認同，「恭喜啊！台電職場超像一堆思想封建老舊的傳統老人，在小圈圈以為很厲害很開心，我進來馬上跑走」、「官僚氛圍真的濃厚」、「國營不錯的不包含台電」、「官僚體制真的很無奈啊」。