　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

記者任以芳／山東報導

台灣沈春池文教基金會舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。展覽運用沉浸式科技結合珍貴文物，呈現跨越70年的遷臺記憶與兩岸親情。最動人的展品之一，是山東青年楊裕昌在戰時將金磚打成金箔換取物資、70多年後由後代珍藏並漂洋返鄉的「最後一張金箔」，象徵跨海族群對家鄉不變的牽掛。

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲ 《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供） 

由台灣沈春池文教基金會、山東省人民政府台灣事務辦公室、山東省文化和旅遊廳共同主辦，並由山東博物館協辦的「我家的兩岸故事-山東巡展」，10月底在山東博物館正式揭幕。展覽以大量珍貴史料、口述記憶與跨海遷徙的生命故事，呈現兩岸共同的歷史脈絡，並以溫暖敘事重新梳理兩岸人民跨越時代的情感連結。

▲▼ 父親的金箔、兩岸故事 。（圖／台灣沈春池文教基金會提供）

▲「父親的最後一張金箔」的故事，打動現場許多參觀民眾。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

展覽從個人故事切入，讓史料更有溫度。例如展場中最受關注的故事之一，70多年前，山東清平青年楊裕昌將父親交付的金磚打成金箔，以換取戰時物資；70多年後，他在台灣保存的「最後一張金箔」漂洋回到山東，向觀眾講述「父親的最後一張金箔」的故事，也是訴說一段跨越兩岸半世紀的親情承載的思念。

走入展廳呈現許多當年舊文物，像是母親的髮梳與毛線帽、父親的皮箱、老師的教材、電視上大同寶寶，用鋁廢料做成鍋具，以及眷村老照片等深具生命感的物件。

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲現場有「山東名人展區」，鄧麗君母親也是山東人。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

現場展板可以看見「濟南路二段」「青島東路」「臨沂街」「泰安街」等道路名稱，「山東大饅頭」「山東水餃大王」等餐飲招牌，都讓觀眾感到熟悉親切，映照出台灣城市中的山東影子。

在「我是山東人」展區，展出許多來自山東的知名人物，包括孔德成、孔垂長、林青霞、歐陽菲菲、劉德凱、金超群、王心凌等明星、學者與文化人士，讓不少觀眾驚呼，「原來他們都是山東人！」

日前的開幕式上，沈春池文教基金會特別向山東博物館捐贈紀錄片《媽媽，您在哪裡？》的播映權。影片以「台灣現代水墨之父」劉國松的生命故事為主軸，述說他因戰亂與母親分離的漫長心路歷程，成為展覽中最動人的亮點之一。

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲ 沈春池文教基金會祕書長石靜文。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

開幕式致詞嘉賓包括有沈春池文教基金會祕書長石靜文、海基會前副董事長邱進益、臺南藝術大學前校長黃碧端及中國宋慶齡基金會副秘書長陳愛民、山東博物館副館長盧朝輝等。

石靜文在開幕式致詞時表示，她「懷著無比敬意與感動」回到母親家鄉濟南，能在山東這座充滿文化底蘊的殿堂，與眾多嘉賓共同見證《我家的兩岸故事》山東巡展的啟幕，深感意義重大。

她指出，本次展覽嘗試將文物展示與現代沉浸式科技結合，希望讓觀眾能以更直觀的方式與歷史對話。「我們也希望藉由此展覽的契機，促成更多的理解與傳承，讓跨越海峽的生命故事被更多人看見。」

談及基金會長年推動的「搶救遷台歷史記憶庫」，石靜文表示，這項計畫「記錄的是過去式，也是現在正在發生的進行式，更是需要繼續做下去的未來式」。截至目前，基金會已採訪超過,400位長者，完成近500支紀錄片，製作近500支影片，基金會堅持的是，唯有忠實的記錄，才能將塵封的記憶留下並延續。」

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲ 台灣前海基會副董事長兼秘書長邱進益。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

曾於1993年出任台灣海基會副董事長兼秘書長邱進益也在會上回顧，同為山東人的前行政院長的孫運璿，是一位工程師出身的技術官僚，本著山東人腳踏實地的精神，為台灣電力工程與經濟發展付出一生心血，孫運璿就是最好的遷臺人物的代表。

據史料，1949年前後，有數萬名山東人赴台。到1956年，山東籍在台人口已達9萬，占赴台人口約一成，在當地成立多個同鄉會，延續凝聚鄉情的文化連結，這些歷史都在展覽中完整呈現。

展覽自10月31日起在山東博物館一樓4號展廳展出，《我家的兩岸故事》展覽內容包括136件珍貴文物、186張歷史圖片與50支人物影像，細膩呈現遷臺人物的生命故事與歷史軌跡，共分為「遷臺軌跡」、「渡海離鄉」、「落地成家」、「我是山東人」、「思鄉返鄉」等展區。

▼ 《我家的兩岸故事》巡展現場花絮，本次山東展持續展出到2026年3月1日。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

▲▼ 台灣沈春池文教基金會等單位舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
胡瓜玩遊戲襲胸籃籃　製作單位道歉了
快訊／中日情勢加劇！日股上演大怒神暴跌
快訊／王大陸「認罪了」　律師盼法院：從輕量刑
涉收錢幫業者質詢官員！黃國昌挨告貪污　北檢分他字案調查
福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階
大陸怒下限日令！日男團廣州見面會遭取消　多部日片臨時撤檔
馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將獲100架飆風戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官　擁15年大陸最高院高級法官資歷

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」　眾人急閃他超淡定

內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

對台軍售案　陸國防部回應：美國立即停止惡劣行徑

中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」震撼曝光

多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎：全世界都針對我

陸外交部直接表態！　李強在G20峰會期間不與高市早苗會談

武漢迎今冬第一抹雪景！　下雪時間較去年提早23天

甘肅出現「非自然」七彩祥雲　陸專家解密：或與火箭導彈軌跡有關

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官　擁15年大陸最高院高級法官資歷

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」　眾人急閃他超淡定

內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

對台軍售案　陸國防部回應：美國立即停止惡劣行徑

中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」震撼曝光

多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎：全世界都針對我

陸外交部直接表態！　李強在G20峰會期間不與高市早苗會談

武漢迎今冬第一抹雪景！　下雪時間較去年提早23天

甘肅出現「非自然」七彩祥雲　陸專家解密：或與火箭導彈軌跡有關

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

航港局2025年前瞻航運論壇　聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲　粉絲不爽在脆上炸鍋

想去阿里山「跑到屏東泰山村」波蘭女迷路　暖警相助她笑開懷

台灣民意民調／藍白支持度超過綠9.4%　3因素助國民黨民調上升

砸360萬閃兵！王大陸「分5次給錢」經過曝　還殺價少付16萬

對高市早苗台灣有事言論「不意外」　美海軍高官：理解她的憂慮

炸雞突發爐「整鍋燒起來」　屏東消防員鍋蓋+濕毛巾急撲滅

心臟病警訊不只胸痛　醫曝女性「楊朵症候群」5症狀：肩背痛小心

丁噹A-Lin鐵肺互飆〈失戀無罪〉　她笑：我是剛下班的空姐XD　#星光雲REELS

大陸熱門新聞

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

內蒙古躺平大賽　他撐33小時35分奪冠

中日關係緊張！多部「日本電影」突宣布從中國撤檔

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

王世堅金句排滿軍艦甲板！解放軍2千學員集體致敬

陸國防部：美國立即停止惡劣行徑

陸外交部直接表態！ 李強在G20峰會期間不與高市早苗會談

才剛喊「暫勿前往日本」！《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

陸女子家中供暖口漏水 工人維修時竟親一口性騷！抬頭還笑了一下

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水 大戶年入百萬

甘肅出現「非自然」七彩祥雲 陸專家解密：或與火箭導彈軌跡有關

武漢迎今冬第一抹雪景！

年薪百萬起跳！大陸交控科技「首次」向台青徵才

更多熱門

相關新聞

兩岸美業衰退多　東森自然美逆勢成長

兩岸美業衰退多　東森自然美逆勢成長

同時深耕兩岸市場的四大美業品牌近期陸續公布Q1–Q3財報，受到中國大陸消費趨緩、服務業內卷及線上流量成本攀升等多重因素影響，克麗緹娜（麗豐-KY）、佐登妮絲（佐登-KY）、羅麗芬-KY前三季營運均呈現下滑，不過東森自然美在大陸市場表現強勢，成為同業間少數維持雙位數甚至高速成長的企業。

換跑道再批日 陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

換跑道再批日 陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

謝長廷獲頒「旭日大綬章」 陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

謝長廷獲頒「旭日大綬章」 陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

國台辦痛批高市早苗挺台「言論惡劣」　

國台辦痛批高市早苗挺台「言論惡劣」　

中國的十五五怎麼計畫台灣？　不宜輕忽這些一字千金的公告

中國的十五五怎麼計畫台灣？　不宜輕忽這些一字千金的公告

關鍵字：

我家的兩岸故事山東巡展兩岸遷台

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面