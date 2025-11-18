訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

記者任以芳／山東報導

台灣沈春池文教基金會舉辦的《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市，本次山東展持續展出到2026年3月1日。展覽運用沉浸式科技結合珍貴文物，呈現跨越70年的遷臺記憶與兩岸親情。最動人的展品之一，是山東青年楊裕昌在戰時將金磚打成金箔換取物資、70多年後由後代珍藏並漂洋返鄉的「最後一張金箔」，象徵跨海族群對家鄉不變的牽掛。

▲ 《我家的兩岸故事》巡展，陸續走過高雄、上海、臺北、福州、桃園、臺中與南京等城市 。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

由台灣沈春池文教基金會、山東省人民政府台灣事務辦公室、山東省文化和旅遊廳共同主辦，並由山東博物館協辦的「我家的兩岸故事-山東巡展」，10月底在山東博物館正式揭幕。展覽以大量珍貴史料、口述記憶與跨海遷徙的生命故事，呈現兩岸共同的歷史脈絡，並以溫暖敘事重新梳理兩岸人民跨越時代的情感連結。

▲「父親的最後一張金箔」的故事，打動現場許多參觀民眾。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

展覽從個人故事切入，讓史料更有溫度。例如展場中最受關注的故事之一，70多年前，山東清平青年楊裕昌將父親交付的金磚打成金箔，以換取戰時物資；70多年後，他在台灣保存的「最後一張金箔」漂洋回到山東，向觀眾講述「父親的最後一張金箔」的故事，也是訴說一段跨越兩岸半世紀的親情承載的思念。

走入展廳呈現許多當年舊文物，像是母親的髮梳與毛線帽、父親的皮箱、老師的教材、電視上大同寶寶，用鋁廢料做成鍋具，以及眷村老照片等深具生命感的物件。

▲現場有「山東名人展區」，鄧麗君母親也是山東人。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

現場展板可以看見「濟南路二段」「青島東路」「臨沂街」「泰安街」等道路名稱，「山東大饅頭」「山東水餃大王」等餐飲招牌，都讓觀眾感到熟悉親切，映照出台灣城市中的山東影子。

在「我是山東人」展區，展出許多來自山東的知名人物，包括孔德成、孔垂長、林青霞、歐陽菲菲、劉德凱、金超群、王心凌等明星、學者與文化人士，讓不少觀眾驚呼，「原來他們都是山東人！」

日前的開幕式上，沈春池文教基金會特別向山東博物館捐贈紀錄片《媽媽，您在哪裡？》的播映權。影片以「台灣現代水墨之父」劉國松的生命故事為主軸，述說他因戰亂與母親分離的漫長心路歷程，成為展覽中最動人的亮點之一。

▲ 沈春池文教基金會祕書長石靜文。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

開幕式致詞嘉賓包括有沈春池文教基金會祕書長石靜文、海基會前副董事長邱進益、臺南藝術大學前校長黃碧端及中國宋慶齡基金會副秘書長陳愛民、山東博物館副館長盧朝輝等。

石靜文在開幕式致詞時表示，她「懷著無比敬意與感動」回到母親家鄉濟南，能在山東這座充滿文化底蘊的殿堂，與眾多嘉賓共同見證《我家的兩岸故事》山東巡展的啟幕，深感意義重大。

她指出，本次展覽嘗試將文物展示與現代沉浸式科技結合，希望讓觀眾能以更直觀的方式與歷史對話。「我們也希望藉由此展覽的契機，促成更多的理解與傳承，讓跨越海峽的生命故事被更多人看見。」

談及基金會長年推動的「搶救遷台歷史記憶庫」，石靜文表示，這項計畫「記錄的是過去式，也是現在正在發生的進行式，更是需要繼續做下去的未來式」。截至目前，基金會已採訪超過,400位長者，完成近500支紀錄片，製作近500支影片，基金會堅持的是，唯有忠實的記錄，才能將塵封的記憶留下並延續。」

▲ 台灣前海基會副董事長兼秘書長邱進益。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）

曾於1993年出任台灣海基會副董事長兼秘書長邱進益也在會上回顧，同為山東人的前行政院長的孫運璿，是一位工程師出身的技術官僚，本著山東人腳踏實地的精神，為台灣電力工程與經濟發展付出一生心血，孫運璿就是最好的遷臺人物的代表。

據史料，1949年前後，有數萬名山東人赴台。到1956年，山東籍在台人口已達9萬，占赴台人口約一成，在當地成立多個同鄉會，延續凝聚鄉情的文化連結，這些歷史都在展覽中完整呈現。

展覽自10月31日起在山東博物館一樓4號展廳展出，《我家的兩岸故事》展覽內容包括136件珍貴文物、186張歷史圖片與50支人物影像，細膩呈現遷臺人物的生命故事與歷史軌跡，共分為「遷臺軌跡」、「渡海離鄉」、「落地成家」、「我是山東人」、「思鄉返鄉」等展區。

▼ 《我家的兩岸故事》巡展現場花絮，本次山東展持續展出到2026年3月1日。（圖／台灣沈春池文教基金會 提供）