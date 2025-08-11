破獲香山地區廢土集團！地政士掩護傾倒廢棄物　檢起訴11人

▲新竹地方檢察署破獲地政士掩護傾倒廢棄物之「香山地區廢土集團」。（圖／新竹地檢署提供，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署與內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊、新竹市警察局，會同新竹市政府，歷時多月蒐證，偵破以吳姓男子為首，透過地政士掩護「香山廢土集團」大規模非法傾倒廢棄物案件。檢方將涉案11人人，依水土保持法、坡地保育利用條例、廢棄物清理法、竊佔罪、強制罪、恐嚇取財罪等提起公訴。

新竹地檢署指出，吳男以新竹市西山區豐旭商行為據點，夥同彭男、林男、羅男、許男等人，與陳姓不動產地政士合作，共組「香山地區廢土集團」，由陳姓不動產地政士尋找閒置土地，藉故以協助整地名義蒙騙地主同意填土，再由吳男指揮怪手及砂石車洪姓司機等人，藉此強行開挖不知情地主所有山坡保育土地，再傾倒營建剩餘土石方或營建廢棄物以謀利，導致山坡保育地原貌遭破壞及受掩埋廢棄物之污染。

新竹地檢署表示，該集團涉新竹市見樂段土地案、新竹市延壽段土地及衍生恐嚇取財、新竹市師院段土地、新竹市海山段土地。見樂段土地案部分，2023年7月25日至8月24日間，吳男指示陳姓不動產地政士、洪男出面與地主接洽，假借與鋐凱建設合作名義要求配合傾倒土石整地，部分地主明確反對後，仍強行進場作業。將來源不明工地營建剩餘土石方運至現場傾倒回填，共185車次，占用約2000平方公尺，每車約3000元計算，不法獲利約55萬5000元。新竹市政府接獲檢舉後會勘，始揭露犯行。

新竹市延壽段土地及衍生恐嚇取財部分，2023年9月10日至10月11日間，吳男等人在未得地主同意、未具備廢棄物清除處理許可下，持未簽名「整地委託書」誤導取信，進場傾倒營建剩餘土石方及廢塑膠、木材、紙張、鐵件等營建廢棄物，共91車次，占用652.99平方公尺，不法獲利約27萬3000元。

吳男於2023年9月底某日，為避免上開違法堆置土石及營建廢棄物遭檢警追查，指示陳姓不動產地政士出面與地主協商、表示願意處理罰單遭拒絕未果。吳男查覺地主均已發現違法開挖情形且不同意和解，決定將刑責及因此損失利潤均轉嫁與陳男、洪男等人，夥同羅男於10月11日，在香山區豐旭商行後方隔間恐嚇陳姓不動產地政士、洪男，要求籌款500萬元，並須先支付10萬元，否則不得離開，還強逼錄下違法開挖情事全權負責自白影片，二人因畏懼當晚交付5萬元，事後羅男又多次施壓，洪男見心生畏懼而不敢出面，經其親友透過不知情市議員，將180萬元轉交予吳男。

新竹市師院段土地部分，吳男等人夥同新竹市香山區師院段土地所有權人，未先擬具水土保持計畫送請主管機關核定，雇用怪手司機開挖整地，再聯繫不詳砂石車司機、載運工地大量營建剩餘土石方至新竹市師院段土地傾倒回填，占用面積共計1073.54平方公尺，並因此獲利共14萬5320元。

新竹市海山段土地部分，許男等人知悉新竹市海山段土為楊姓地主所有，未經同意藉故以借道、堆置肥沃土石可種植農作物等名義蒙騙地主同意後，於2024年4、5月間，雇用怪手司機以及砂石車司機等人開挖整地並填平土石，再聯繫不詳砂石車司機、載運大量營建剩餘土石方至海山段土地傾倒回填共計150車次，每車次約3000元以此方式竊佔土地面積共計1073.54平方公尺，並獲利45萬元。

檢方審酌吳男等人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，情節重大、金額龐大，嚴重破壞地貌與環境，爰請法院依法量刑，並宣告沒收犯罪所得及相關運輸機具。