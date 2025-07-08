丹娜絲颱風掀毀佳冬海上光電　立委蘇清泉籲停設沿海光電場

▲丹娜絲颱台造成佳冬太陽能板平台全毀。（圖／民眾提供，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

丹娜絲颱風風力將設在屏東佳冬鄉一家海上太陽能毀損，大量設施漂流至沿岸及海面，屏東縣政府7日已要求廠商停止施工，且必須在48小時內清除完畢。立委蘇清泉今(8)日表示，這是大自然給了一個深刻的教訓，籲懇請政府收回成命，勿在台灣沿海設置光電場。

▲佳冬海上太陽能讓蘇清泉很憂心。（圖／取自蘇清泉臉書）

蘇清泉指出，這家海上光電場過去多開發陸上水域光電，這次似乎是首次在海上設光電場。在佳冬外海設置的光電場，號稱可以抵抗7-14公尺浪高，但一夜颱風後整片光電板全毀，通通衝上岸邊，佳冬、枋寮海邊光電板殘骸綿延超過1公里，成為漂流木以外最新、最大量的汙染物。

他說，這批海上光電板大概分成兩種成份，分別是下部支架浮台與上部的電板，兩種成份都是海洋主要的汙染物，對環境有很大影響。而下半部主要是高密度聚乙烯 （HDPE）塑膠管製成，此材料號稱最易回收，但缺點是日曬後易碎，經海浪拍打後成為塑膠微粒，跟著水循環進入人體累積，是各種疾病的來源；上半部太陽能板 為金屬，風災損毀後會沉入海底，成為重金屬汙染 來源，汙染漁獲，進入人體同樣累積致病。

雖廠商對外聲稱只安裝了浮筒支架，還沒裝太陽能板，但5月份已有媒體採訪，空拍畫面就已經有太陽能板，官方說法與外界了解有不小落差，須請廠商再澄清說明。更不用說，在海浪衝擊下，這些海上漂流支架可能撞擊漁船及漁港岸邊設施導致損壞，屏東沿海地區許多抽取海水的馬達、水管，也會連帶遭殃。

蘇清泉強調，包括屏東在內的台灣沿海並不適合設置海上光電場。這次政府用人民血汗錢投資1億做出來的實驗，證實已經失敗，大自然給了一個深刻的教訓，籲懇請政府收回成命，勿在台灣沿海設置光電場。