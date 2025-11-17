描手掌腦袋立刻安靜！專家大推「五指呼吸法」舒壓效果超有感

▲TikTok掀起「五指呼吸法」熱潮，透過沿著手指描線搭配深呼吸，幫助大腦停止過度思考，快速讓身體從緊張切換到平靜狀態。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

面對焦慮、緊張或過度思考時，許多人習慣用深呼吸讓自己冷靜下來，但並不是每個人都覺得單純吸氣吐氣有效。國外網站《Bustle》指出，TikTok上近期正流行一項更簡單、也更具體感的舒緩技巧「五指呼吸法（Five-Finger Breathing）」。創作者分享，這項方法結合呼吸與觸覺，比一般深呼吸更能讓腦袋安靜，甚至讓不少人直呼：「比普通深呼吸還有效！」

什麼是「五指呼吸法」？結合呼吸＋觸覺的即刻安定術

TikTok創作者@mindfullymadetherapy在影片中提到：「有時候光靠呼吸還不夠，你需要一個能同時運用多感官、幫助大腦轉移注意的技巧。」

五指呼吸法的特色就是：不是閉上眼睛深呼吸，而是在呼吸的同時，用另一隻手指沿著張開的手掌邊緣慢慢描繪。吸氣時，沿著手指外側往上滑；吐氣時，沿著內側往下滑。這個小小的動作，能讓注意力從擁擠的思緒，重新回到身體的感受。不少網友留言：「比單純深呼吸有效太多了！」、「我停止胡思亂想的瞬間，就是開始描手掌的那刻。」

為什麼五指呼吸法有效？專家：它同時安定大腦與身體

洛杉磯身心療癒治療師Chloë Bean解釋，五指呼吸法是一種結合覺察呼吸、觸覺與小動作的grounding技巧（使人回到當下的穩定練習）。

她指出，當你用手描繪自己的手掌、感受皮膚接觸，同時配合穩定節奏呼吸時，等於同時啟動兩個能安撫神經系統的要素：一、規律呼吸（啟動迷走神經，讓身體從緊繃切換到放鬆），二、觸覺與動作（把注意力拉回當下，而不是壓力與雜念）。

「你等於在告訴身體：『我在、我聽到了、我們很安全。』」Bean 說。如果能固定練習，也能提升心理韌性，遇到壓力時更能快速從焦慮切換到平穩，就像訓練肌肉一樣。

怎麼做五指呼吸法？簡單5步驟隨時能練

五指呼吸法適合在以下情況使用：焦慮、腦袋塞滿想法、開會前緊張、剛結束情緒性對話、睡前想放鬆，或是一天中任何需要重整心情的時刻。

步驟如下：

1、將一隻手攤開，手指自然放鬆但微微張開。

2、用另一隻手的食指，從拇指外側往上描線的同時慢慢吸氣。

3、從拇指內側往下描時慢慢吐氣。

4、依序沿著食指、中指、無名指、小指重複同樣動作。

5、保持眼睛睜開，專注在手指被描繪的觸感與呼吸的節奏。

當你畫到小指時，你已經完成五次深沈、專注、全身參與的呼吸，通常情緒會明顯變得更平穩。